Как России преодолеть отставание на низкой орбите

За последние 1,5–2 года вся мировая космонавтика разделилась на две принципиально разные части – низкоорбитальную и всю остальную, заявил на первом в истории Российском космическом форуме Андрей Ионин, советник гендиректора группы компаний «Геоскан». И основанные на низкоорбитальных группировках сервисы, чьими заказчиками станут цифровые экосистемы типа «Сбера» и «Яндекса», создаются этой новой космонавтикой. Спутники превратились в гаджеты, и если цена их выведения упала за последние годы на 30–40%, то цена самих спутников – в 100 раз, что и стало предпосылкой для создания новых систем, больше всех из которых известна Starlink.