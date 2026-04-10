Бывшая «дочка» «Сбера» Cloud.ru может построить первый собственный ЦОД

Бывшая «дочка» «Сбера» Cloud.ru может построить первый собственный ЦОДИнвестиции, необходимые для строительства, оценили в 30 млрд рублей
Провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий Cloud.ru рассматривает возможность строительства собственного центра обработки данных (ЦОД) в Московской области. Об этом на конференции GoCloud 2026 «Ведомостям» заявил и. о. генерального директора компании Михаил Лобоцкий. Он не уточнил, когда именно компания планирует построить свой первый ЦОД, подчеркнув, что пока Cloud.ru ведет переговоры с подрядчиками по строительству.
По его словам, собственные мощности компании после строительства ЦОДа могут превысить арендованные 56,1 МВт. «Речь идет о большом количестве мегаватт, поскольку мощность только одной стойки на передовых серверах, как правило, равна или кратна 150 кВт», – добавил он. Лобоцкий также сказал, что Cloud.ru уже сейчас тестирует как российские, так и китайские варианты серверов для возможной эксплуатации на ЦОДе.