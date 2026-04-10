«Ростелеком» инвестирует 100 млрд рублей в новый дата-центр

«Ростелеком» инвестирует 100 млрд рублей в новый дата-центрЭто будет крупнейший проект такого формата в стране
«Ростелеком» построит центр обработки данных (ЦОД) потребляемой мощностью 100 МВт. Об этом президент компании Михаил Осеевский рассказал на пленарной сессии форума Data Fusion. Он уточнил, что возведение объекта такого масштаба, включая серверное оборудование, обойдется в 100 млрд руб.
«Последний крупный ЦОД, который мы построили, вместе с серверным оборудованием стоил 40 млрд руб., он имел электрическую мощность 40 МВт», – рассказал топ-менеджер. Но, по его словам, технологии меняются очень быстро и сейчас на повестке дня следующий шаг. Поэтому оператор думает о ЦОДах потребляемой мощностью уже 100 МВт.
