В России появится полигон для испытания продукции из отечественной химии

Тестирование такой продукции будет проходить по 15 методикам, следует из документа. В частности, участники проекта должны будут оценить ее стойкость, термостойкость, адгезию и проч. Помимо прочего, на полигоне предусмотрено изготовление не менее 10 опытных партий печатных плат из отечественных материалов, что позволит поддержать переход предприятий на российские компоненты. РТУ МИРЭА и АНО КПП также хотят ежегодно готовить к получению практических навыков не менее 25 студентов и аспирантов Кроме того, на полигоне планируется проводить 3–5 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в год по запросам отрасли или в рамках государственных программ.