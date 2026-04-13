Технологии

В России появится полигон для испытания продукции из отечественной химии

Ее планируется использовать для производства печатных плат
Ника Сизова
Евгений Разумный / Ведомости
Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) совместно с АНО «Консорциум печатных плат» (АНО КПП) построит национальный полигон для тестирования продукции отечественной химической промышленности и материалов, используемых в производстве печатных плат. Это следует из презентации проекта, с которой ознакомились «Ведомости». Там сказано, что оснащение и запуск первой лаборатории запланированы на конец 2026 г., полноценно же комплекс заработает в конце 2027 г. – начале 2028 г.

Тестирование такой продукции будет проходить по 15 методикам, следует из документа. В частности, участники проекта должны будут оценить ее стойкость, термостойкость, адгезию и проч. Помимо прочего, на полигоне предусмотрено изготовление не менее 10 опытных партий печатных плат из отечественных материалов, что позволит поддержать переход предприятий на российские компоненты. РТУ МИРЭА и АНО КПП также хотят ежегодно готовить к получению практических навыков не менее 25 студентов и аспирантов Кроме того, на полигоне планируется проводить 3–5 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в год по запросам отрасли или в рамках государственных программ.

