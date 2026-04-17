Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В Томске перезапустили провалившийся ЭПР по тестированию дронов

За год местные власти учли ошибки и собираются интегрировать БПЛА в общее воздушное пространство
Анна Устинова
Александр Река / ТАСС
В Томской области возобновили экспериментальный правовой режим (ЭПР) для полетов БПЛА, который ранее признали неэффективным. Он будет действовать в течение трех лет и впервые позволит протестировать интеграцию дронов в единое воздушное пространство с пилотируемой авиацией без участия диспетчера. Это следует из постановления правительства. ЭПР создает исключения в правовом поле, которые помогают провести тестирования и получить протоколы испытаний.

Первый ЭПР в Томской области стартовал в апреле 2022 г., но в марте 2025 г. Минэкономразвития решило закрыть его из-за отсутствия полетов. За три года его участникам «не удалось достигнуть ожидаемых результатов», констатировал директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. Принятый ЭПР по БАС в Томской области – это новый эксперимент, заявил представитель Минэкономразвития. Решение о завершении эксперимента в 2025 г. и признание его неэффективности приняли участники: администрация Томской области, Минтранс, Минэкономразвития и АНО «Цифровая экономика», рассказал он.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
