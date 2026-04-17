В Томске перезапустили провалившийся ЭПР по тестированию дронов

Первый ЭПР в Томской области стартовал в апреле 2022 г., но в марте 2025 г. Минэкономразвития решило закрыть его из-за отсутствия полетов. За три года его участникам «не удалось достигнуть ожидаемых результатов», констатировал директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. Принятый ЭПР по БАС в Томской области – это новый эксперимент, заявил представитель Минэкономразвития. Решение о завершении эксперимента в 2025 г. и признание его неэффективности приняли участники: администрация Томской области, Минтранс, Минэкономразвития и АНО «Цифровая экономика», рассказал он.