Число опасных уязвимостей в банковских приложениях за два года выросло в 10 раз

Число опасных уязвимостей в банковских приложениях за два года выросло в 10 разЕсли в 2024 году таких было только 183, то в 2026 году эксперты обнаружили уже 2006 таких уязвимостей
Компания AppSec Solutions проанализировала 90 наиболее популярных приложений банковского сектора, микрозаймов и страхования и обнаружила там 3555 уязвимостей, из которых 2006 оказались высокого или критического уровня. Такие уязвимости позволяют злоумышленникам получить доступ к инфраструктуре приложения, похитить данные пользователей и совершать транзакции. Конкретные приложения представитель AppSec Solutions не раскрыл, но отметил, что все они опубликованы в магазинах App Store, Google Play и RuStore.
В 2023 г. уязвимостей в таких приложениях было обнаружено больше – 4500, но лишь 183 из них носили высокий или критический характер, говорится в отчете. В 2024 г. исследователи компании обнаружили в приложениях финансового сектора всего 1583 уязвимости, из которых 569 были высокого или критического уровня. Среди анализируемых отраслей финансовые приложения стабильно занимают лидирующее положение по количеству критических уязвимостей, уточнил руководитель отдела анализа защищенности мобильных приложений AppSec Solutions Никита Пинаев.