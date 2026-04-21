Производителю БПЛА «Кронштадт» отказали в иске на 8,6 млрд рублей

Производителю БПЛА «Кронштадт» отказали в иске на 8,6 млрд рублейОтветчиком по делу выступало «Сбербанк страхование»
Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск одного из ведущих российских производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) АО «Кронштадт» к страховой компании «Сбербанк страхование» на 8,6 млрд руб. Это следует из его решения, опубликованного 17 апреля. Других деталей там нет, заявление рассматривалось в закрытом режиме. Запросы сторонам остались без ответов.
«Кронштадт» подал иск к «Сбербанк страхованию» еще в сентябре 2025 г., но его суть в картотеке не раскрывалась. Известно лишь, что в ноябре в качестве третьего лица было привлечено АО «Российская национальная перестраховочная компания». Там также комментарии не предоставили.
