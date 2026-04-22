Рынок корпоративных венчурных инвестиций в России сократился в 4 раза

Рынок корпоративных венчурных инвестиций в России сократился в 4 разаЭто связано с ухудшением экономической ситуации в стране
Российские компании и корпоративные фонды по итогам 2025 г. сократили объем венчурных инвестиций в различные проекты до 1,2 млрд руб. Это следует из совместного исследования «Акселератора ФРИИ» и Московского венчурного фонда. Там говорится, что годом ранее они потратили на это 4,8 млрд руб. Таким образом, общий объем вложений упал в 4 раза.
В прошлом году было заключено 27 корпоративных сделок со средним чеком 46,2 млн руб., в то время как в 2024 г. прошла 21 транзакция в среднем по 228 млн руб. К корпоративным инвесторам авторы исследования отнесли специализированные фонды, такие как «Софтлайн», «Ланит», «Ростех», МТС, а также компании без отдельной инвестструктуры – РСХБ, Т-банк, «Контур», «Росатом» и др.
