SOFL65,36-0,76%CNY Бирж.10,95+0,04%IMOEX2 615,33-0,65%RTSI1 104,09+0,15%RGBI119,43-0,01%RGBITR780,64+0,02%
Структура «Росатома» внедрит ИИ в ФТС

ИИ может выявлять схемы обхода правил и прогнозировать нагрузки на пункты пропуска
Анна Устинова
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Каллиников / РИА Новости

Структура «Росатома» ООО «Эдвансед трансформейшн консалтинг» (AT Consulting) разработает и модернизирует IT-системы ФТС с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в распоряжении правительства, обратили внимание «Ведомости». До 15 марта 2028 г. «Эдвансед трансформейшн консалтинг» выбран единственным исполнителем осуществляемых ФТС закупок работ по проектированию, разработке и внедрению специализированного таможенного программного обеспечения, а также работ по модернизации информационно-вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры таможенных органов, сказано в документе.

Речь идет о существенной перестройке имеющейся автоматизации, по которой проводится «реинжиниринг технологических процессов таможенной службы», сообщил представитель ФТС. Это мероприятие укладывается в стратегию развития ФТС до 2030 г. «В результате ЕАИС ТО должна быть переведена на импортонезависимые технологии и инфраструктуру, а в ее составе будут реализованы современные инструменты и сервисы – например, появится возможность широкого применения в различных направлениях деятельности таможенных органов ИИ», – сказал он. Исполнитель заменит часть программного обеспечения и инфраструктуры, спроектирует и разработает новое, где это потребуется, а также модернизирует отдельные компоненты, добавил он.

