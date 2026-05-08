Структура «Росатома» внедрит ИИ в ФТС

Структура «Росатома» внедрит ИИ в ФТСИИ может выявлять схемы обхода правил и прогнозировать нагрузки на пункты пропуска
Структура «Росатома» ООО «Эдвансед трансформейшн консалтинг» (AT Consulting) разработает и модернизирует IT-системы ФТС с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в распоряжении правительства, обратили внимание «Ведомости». До 15 марта 2028 г. «Эдвансед трансформейшн консалтинг» выбран единственным исполнителем осуществляемых ФТС закупок работ по проектированию, разработке и внедрению специализированного таможенного программного обеспечения, а также работ по модернизации информационно-вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры таможенных органов, сказано в документе.
Речь идет о существенной перестройке имеющейся автоматизации, по которой проводится «реинжиниринг технологических процессов таможенной службы», сообщил представитель ФТС. Это мероприятие укладывается в стратегию развития ФТС до 2030 г. «В результате ЕАИС ТО должна быть переведена на импортонезависимые технологии и инфраструктуру, а в ее составе будут реализованы современные инструменты и сервисы – например, появится возможность широкого применения в различных направлениях деятельности таможенных органов ИИ», – сказал он. Исполнитель заменит часть программного обеспечения и инфраструктуры, спроектирует и разработает новое, где это потребуется, а также модернизирует отдельные компоненты, добавил он.