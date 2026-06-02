ВТБ совместно с Т1 разработают собственную ИИ-платформу для роботов

ВТБ совместно с Т1 разработают собственную ИИ-платформу для роботовЗатраты на реализацию проекта могут доходить вплоть до 1 млрд руб., полагают эксперты
Банк ВТБ разрабатывает платформу для управления физическими роботами с помощью цифровых ИИ-агентов. Соответствующие планы указаны в презентации банка, с которой ознакомились «Ведомости». О них также знает собеседник «Ведомостей», близкий к банку. Подобная платформа должна позволить компаниям задавать роботам бизнес-задачи, включая обслуживание клиентов, инкассацию, охрану или доставку, без необходимости отдельно программировать каждое действие устройства.
Представитель ВТБ подтвердил планы компании по реализации платформы. Он также уточнил, что этот проект банк разрабатывает совместно с Т1 на базе Китайского центра компетенций по ИИ. Центр представляет собой физическую площадку для прикладных совместных исследований российских и китайских специалистов и быстрого тестирования устройств. В апреле 2026 г. «Ведомости» писали, что в рамках совместной работы с центром ВТБ замещает процессоры Nvidia на китайские.