Темп роста спроса на облака составил порядка 30% в 2025 году

Российский рынок инфраструктурных облачных сервисов в 2025 г. вырос на 29% и составил 96 млрд руб. Платформенные сервисы в публичном облаке выросли аналогично и составили 38 млрд руб. Об этом говорится в совместном исследовании компании Apple Hills Digital и облачных провайдеров Cloud.ru, Selectel и VK Tech. Исследование основано на опросе 419 малых, средних и крупных компаний в госсекторе, IT, телекоммуникационной, промышленной, транспортной, строительной и медиа отраслях.