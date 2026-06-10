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Темп роста спроса на облака составил порядка 30% в 2025 году

Рост облачных сервисов связан с развитием ИИ и удорожанием инфраструктуры
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российский рынок инфраструктурных облачных сервисов в 2025 г. вырос на 29% и составил 96 млрд руб. Платформенные сервисы в публичном облаке выросли аналогично и составили 38 млрд руб. Об этом говорится в совместном исследовании компании Apple Hills Digital и облачных провайдеров Cloud.ru, Selectel и VK Tech. Исследование основано на опросе 419 малых, средних и крупных компаний в госсекторе, IT, телекоммуникационной, промышленной, транспортной, строительной и медиа отраслях.

В качестве причин увеличения инвестиций в облачные услуги 33% опрошенных назвали рост объемов данных, 32% – модернизацию бизнеса. Рост стоимости оборудования и рост требований к информационной безопасности в качестве причин роста рынка назвали по 30% респондентов, ИИ драйвером роста назвали еще 27% опрошенных, а импортозамещение – только 20%. В исследовании уточняется, что респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

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