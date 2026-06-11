Объем российского производства печатных плат может вырасти на 127% к 2030 году

В 2024 г. емкость рынка печатных плат была аналогичной, уточнила «Ведомостям» генеральный директор АНО «Консорциум печатных плат» Ольга Кожуховская. В деньгах это примерно 29,2 млрд руб., добавила она. В 2025 г. рынок в деньгах снизился до 28,1 млрд руб. на фоне уменьшения общей стоимости импорта, говорит эксперт. Он сократился с 25 млрд руб. в 2024 г. до 22,6 млрд руб. в 2025 г.