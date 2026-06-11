Объем российского производства печатных плат может вырасти на 127% к 2030 году

Объем российского производства печатных плат может вырасти на 127% к 2030 годуНо три четверти всего рынка все еще занимают платы иностранного производства
Емкость рынка печатных плат составила 123 млн кв. дм в 2025 г. Из них на российские пришлось только 29,8 млн кв. дм, или 24%. Такие данные приведены в презентации производителя печатных плат «Резонит», подготовленной ко II Всероссийской научно-практической конференции по проектированию, разработке, материалам и технологиям производства печатных плат РТУ МИРЭА и Консорциума печатных плат. «Ведомости» ознакомились с ней.
В 2024 г. емкость рынка печатных плат была аналогичной, уточнила «Ведомостям» генеральный директор АНО «Консорциум печатных плат» Ольга Кожуховская. В деньгах это примерно 29,2 млрд руб., добавила она. В 2025 г. рынок в деньгах снизился до 28,1 млрд руб. на фоне уменьшения общей стоимости импорта, говорит эксперт. Он сократился с 25 млрд руб. в 2024 г. до 22,6 млрд руб. в 2025 г.