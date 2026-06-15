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Главная / Технологии /

Рост выручки ИБ-стартапов замедлился

При этом почти 2/3 компаний продолжают расти быстрее рынка
Мария Арялина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Выручка ИБ-стартапов в 2025 г. выросла на 15%. Это вдвое меньше, чем в 2023 г. (37%). В 2023 г. она составила 26 млрд руб., в 2024 г. – 35,5 млрд, а в 2025 г. – 40,7 млрд. Такие данные предоставил «Ведомостям» представитель ГК «Солар» на основе собственной базы данных разработчиков ИБ-продуктов CyberStage Matrix. Она агрегирует данные о российских стартапах с выручкой менее 1 млрд руб. На текущий момент в базе находится 203 компании.

Согласно прогнозу «Б1», в 2025 г. весь российский рынок ИБ достиг отметки в 341 млрд руб., из которых 238 млрд – объем вендорского бизнеса.

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