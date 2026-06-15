Исследование: компании стали делать больше звонков

Исследование: компании стали делать больше звонковЭто происходит, несмотря на меры борьбы с массовыми обзвонами
Количество исходящих деловых вызовов от компаний в 2025 г. составило 1,57 млрд, увеличившись на 16,5% к 2024 г. Об этом говорится в исследовании сервиса автоматизации исходящих звонков «Скорозвон». В 2024 г. показатель составлял 1,35 млрд вызовов. Исследование основано на обезличенных данных 3000 компаний из девяти отраслей и 15 регионов за 2024–2025 гг.
В августе 2025 г. Роскомнадзор (РКН) сообщил о введении блокировки звонков через Telegram и WhatsApp (входит в Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Также с 1 сентября 2025 г. операторы связи обязаны маркировать все звонки, а абоненты могут установить запрет на массовые обзвоны.
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