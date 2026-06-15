Исследование: компании стали делать больше звонков

В августе 2025 г. Роскомнадзор (РКН) сообщил о введении блокировки звонков через Telegram и WhatsApp (входит в Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Также с 1 сентября 2025 г. операторы связи обязаны маркировать все звонки, а абоненты могут установить запрет на массовые обзвоны.