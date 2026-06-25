Количество уязвимостей в приложениях для образования выросло на 41% за 2025 год

В 87 самых популярных мобильных приложениях для образования в 2025 г. было обнаружено около 2500 уязвимостей, что на 41% больше, чем в 2024 г. Речь идет о сервисах для репетиторов, самоучителях, электронных дневниках и прочих приложениях, опубликованных в магазинах App Store, Google Play и RuStore, рассказал «Ведомостям» представитель AppSec Solutions.