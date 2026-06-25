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Главная / Технологии /

Количество уязвимостей в приложениях для образования выросло на 41% за 2025 год

У разработчиков в приоритете скорость выхода на рынок, а не безопасность данных
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В 87 самых популярных мобильных приложениях для образования в 2025 г. было обнаружено около 2500 уязвимостей, что на 41% больше, чем в 2024 г. Речь идет о сервисах для репетиторов, самоучителях, электронных дневниках и прочих приложениях, опубликованных в магазинах App Store, Google Play и RuStore, рассказал «Ведомостям» представитель AppSec Solutions.

Из них 1065 (43%) уязвимостей высокого и критического уровней, добавил представитель компании. По сравнению с 2024 г. общее число уязвимостей выросло с 1773 до 2500, а количество дефектов высокого и критического уровней – на 56%, с 683 до 1065, добавил он.

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