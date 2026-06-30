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Главная / Технологии /

Треть российских компаний до сих пор используют зарубежные сетевые решения

Сложнее всего заместить высокопроизводительные коммутаторы
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Более трети (36%) компаний так и не перешли на российские решения для сетевой инфраструктуры, которые включают в себя коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа и т. д. Это следует из проведенного OCS опроса 185 средних, крупных и крупнейших компаний из различных секторов экономики в 2026 г. Практически полностью отечественные решения выбирают только 3% компаний.

При этом 6% компаний выбирают российских вендоров в большинстве случаев, а 29% компаний отдают предпочтения отечественным решениям реже, чем иностранным аналогам, следует из опроса. Еще четверть (26%) респондентов имеют только четверть замещенного оборудования или меньше.

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