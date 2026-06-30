Треть российских компаний до сих пор используют зарубежные сетевые решения

Более трети (36%) компаний так и не перешли на российские решения для сетевой инфраструктуры, которые включают в себя коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа и т. д. Это следует из проведенного OCS опроса 185 средних, крупных и крупнейших компаний из различных секторов экономики в 2026 г. Практически полностью отечественные решения выбирают только 3% компаний.