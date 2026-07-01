Минпромторг заложил основы для Нацплатформы автоматизации

Цель таких стандартов – заложить основу для независимой, удобной и конкурентоспособной промышленной платформы, которая будет работать на российских предприятиях, уточнил замминистра. «Главное здесь – дать возможность разным производителям оборудования и ПО «договариваться» друг с другом, а заводам – не быть привязанными к одному вендору», – подчеркнул он. На основе утвержденных ГОСТов будут наработаны детальные требования с учетом реального опыта, обеспечена совместимость разных решений и их надежность, добавил Шпак.