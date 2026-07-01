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Главная / Технологии /

Минпромторг заложил основы для Нацплатформы автоматизации

Для этого были утверждены стандарты систем промышленной автоматизации
Ника Сизова
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минпромторг создаст единую систему сертификации для платформ промышленной автоматизации. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак (его комментарии «Ведомостям» передал представитель ведомства). Для этого 30 июня Росстандарт утвердил стандарты для платформ промышленной автоматизации. Новые ГОСТы предусмотрены для открытых систем промышленной автоматизации, систем управления, киберфизических систем и для общей архитектуры, интерфейсов и основных требований.

Цель таких стандартов – заложить основу для независимой, удобной и конкурентоспособной промышленной платформы, которая будет работать на российских предприятиях, уточнил замминистра. «Главное здесь – дать возможность разным производителям оборудования и ПО «договариваться» друг с другом, а заводам – не быть привязанными к одному вендору», – подчеркнул он. На основе утвержденных ГОСТов будут наработаны детальные требования с учетом реального опыта, обеспечена совместимость разных решений и их надежность, добавил Шпак.

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