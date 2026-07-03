Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
T257,78-5%CNY Бирж.11,462-0,07%IMOEX2 256,06-3,77%RTSI911,99-3,36%RGBI112,58-0,37%RGBITR749,77-0,33%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В России начнут производить печатные платы для принтеров

До этого на рынке были преимущественно иностранные игроки
Ника Сизова
Пресс-служба GS Group
Пресс-служба GS Group

К осени 2026 г. контрактный производитель электроники ЦТС («Цифровые телевизионные системы», входит в холдинг GS Group) поставит около 50 000 российских высоковольтных плат и плат питания для отечественного производителя печатной техники «Катюша». Это первая партия продукции после запуска производства, рассказал коммерческий директор ЦТС Егор Макеев и подтвердил управляющий директор ГК «Катюша» Дмитрий Владимиров.

В первую партию войдут два типа плат – высоковольтная печатная плата, рассчитанная на работу с повышенным напряжением, и плата питания, которая распределяет и преобразует питание для устройства, уточнил Макеев.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её