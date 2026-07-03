В России начнут производить печатные платы для принтеров

К осени 2026 г. контрактный производитель электроники ЦТС («Цифровые телевизионные системы», входит в холдинг GS Group) поставит около 50 000 российских высоковольтных плат и плат питания для отечественного производителя печатной техники «Катюша». Это первая партия продукции после запуска производства, рассказал коммерческий директор ЦТС Егор Макеев и подтвердил управляющий директор ГК «Катюша» Дмитрий Владимиров.