В России начнут производить печатные платы для принтеров

В России начнут производить печатные платы для принтеровДо этого на рынке были преимущественно иностранные игроки
К осени 2026 г. контрактный производитель электроники ЦТС («Цифровые телевизионные системы», входит в холдинг GS Group) поставит около 50 000 российских высоковольтных плат и плат питания для отечественного производителя печатной техники «Катюша». Это первая партия продукции после запуска производства, рассказал коммерческий директор ЦТС Егор Макеев и подтвердил управляющий директор ГК «Катюша» Дмитрий Владимиров.
В первую партию войдут два типа плат – высоковольтная печатная плата, рассчитанная на работу с повышенным напряжением, и плата питания, которая распределяет и преобразует питание для устройства, уточнил Макеев.
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