«Элемент» выйдет во Вьетнам

«Элемент» выйдет во ВьетнамРоссийская компания займется подготовкой кадров и исследовательской деятельностью в Ханое
Крупнейший в России разработчик и производитель микроэлектроники ГК «Элемент» будет готовить кадры по микро- и наноэлектронике во Вьетнаме. Соответствующее соглашение с Народным комитетом Ханоя, Ханойским университетом науки и технологий (HUST) и вьетнамскими корпорациями G-Group и National Security Technology (NST) подписал НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ, входит в ГК «Элемент»). Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор НИИМЭ Александр Кравцов.
Помимо подготовки кадров в рамках совместной работы с Вьетнамом НИИМЭ займется проведением совместных исследований и «окажет экспертную поддержку развитию полупроводниковых технологий», добавил Кравцов. Народный комитет Ханоя будет отвечать за административную поддержку и содействие в формировании микроэлектронной отрасли, добавил он. HUST выступит образовательной и научно-исследовательской базой для подготовки специалистов отрасли, G-Group займется привлечением ресурсов в микроэлектронную экосистему Вьетнама, а NST будет внедрять решения, связанные с обеспечением информационной безопасности.