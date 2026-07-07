«Элемент» выйдет во Вьетнам

Помимо подготовки кадров в рамках совместной работы с Вьетнамом НИИМЭ займется проведением совместных исследований и «окажет экспертную поддержку развитию полупроводниковых технологий», добавил Кравцов. Народный комитет Ханоя будет отвечать за административную поддержку и содействие в формировании микроэлектронной отрасли, добавил он. HUST выступит образовательной и научно-исследовательской базой для подготовки специалистов отрасли, G-Group займется привлечением ресурсов в микроэлектронную экосистему Вьетнама, а NST будет внедрять решения, связанные с обеспечением информационной безопасности.