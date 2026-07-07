Капзатраты на дата-центры могут упасть на треть

По оценкам Совкомбанка, совокупные капитальные затраты на ЦОДы в РФ, которые включают новое строительство и замену IT-мощностей в существующих ЦОДах, в 2026 г. упадут примерно на 10% до 1,26 трлн руб., из которых 59% придется на замещаемую IT-мощность, а 41% – на новую. В то же время динамика CAPEX на замещаемые IT-мощности в существующих ЦОДах вырастет на 12% до 744 млрд руб., говорится в отчете.