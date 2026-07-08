Минпромторг распределил регионы по развитию беспилотников

Пять российских регионов – Алтайский и Пермский край, Амурская и Нижегородская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – были названы самыми комфортными для полетов гражданских беспилотников. К таким выводам пришли Минпромторг и АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» (ФЦ БАС), представив на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» ежегодный национальный рейтинг дронификации регионов России.