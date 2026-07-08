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Главная / Технологии /

80% используемых в России роботов зарубежного производства

Доля отечественных решений растет, но пока для обеспечения потребностей рынка их недостаточно
Ника Сизова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Объем импорта робототехники в Россию за два года вырос на 81% в натуральном выражении и на 55% в денежном. Об этом говорится в исследовании входящего в госкорпорацию «Ростех» холдинга «Росэл». По его данным, если в 2023 г. в нашу страну было поставлено 4800 единиц оборудования на 38 млрд руб., то в позапрошлом году уже 8700 шт. на 59 млрд руб. Сам документ учитывает данные по ввозу промышленных роботов многоцелевого применения, транспортных роботов, робототехнических комплексов, ячеек и линий. Его авторы в итоге делают вывод, что импорт обеспечивает около 77–83% рынка, хотя после 2022 г. произошла переориентация с европейских и японских производителей на китайских поставщиков. Правда, доля российских решений тоже увеличилась с 14% в 2023 г. до 26% в 2025 г., а объем выпуска вырос с 6,2 млрд до 20,8 млрд руб. (+65% за последний год). Основу выпуска составляют промышленные роботы многоцелевого назначения (38% стоимости производства) и транспортные роботы AGV/AMR (22%), используемые для автоматизации складов и производственной логистики.

Среди крупнейших российских производителей авторы исследования выделяют «Промобот», Arcodim, «Эйдос робототехнику», «Робопро», Bitrobotics, Rozum Robotics, «Андроидную технику», «Авангард Роботикс» и Robotbaza. Большинство отечественных игроков в 2025 г. увеличили выручку на 40–66% по сравнению с предыдущим годом, говорится в документе.

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