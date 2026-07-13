Участники отрасли ЦОДов пожаловались властям Подмосковья на увеличение аренды

Изменение стоимости аренды произошло после вступления в силу поправок в закон «О регулировании земельных отношений в Московской области» в декабре 2025 г. Теперь в Мособласти порядок расчета платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, исчисляется исходя из кадастровой стоимости участка, умноженной на коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования (ВРИ) земли (Кд). Коэффициенты Кд были пересмотрены в приложении к закону для большинства видов деятельности. Если для жилой застройки рост составил 1,4 раза (с 4,2 до 6), для складов – 2,5 раза (с 6 до 15), а для производственной деятельности – 4,1 раза (с 1,1 до 4,5), то для ВРИ с кодом 6.8 «Связь», куда также относятся ЦОДы, коэффициент вырос с 1,1 до 75, т. е. в 68,2 раза. Ассоциация в письме главе региона Андрею Воробьеву просит разъяснить порядок расчета коэффициента, а также причины, по которым произошло его повышение в десятки раз по сравнению с другими видами предпринимательской деятельности.