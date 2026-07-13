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Участники отрасли ЦОДов пожаловались властям Подмосковья на увеличение аренды

Это может сказаться на темпах строительства ЦОДов в регионе, утверждают эксперты
Ника Сизова
Анна Устинова
Строительство и эксплуатация коммерческого ЦОДа – это проект с длительным сроком окупаемости
Строительство и эксплуатация коммерческого ЦОДа – это проект с длительным сроком окупаемости / Андрей Гордеев / Ведомости

В Московской области не планируют пересматривать правила расчета арендной платы за государственные земельные участки под строительство дата-центров. Во всяком случае, это следует из ответа министерства имущественных отношений региона на обращение Ассоциации участников отрасли центров обработки данных (ЦОД). «Ведомости» ознакомились с перепиской, ее подлинность подтвердил президент ассоциации Игорь Дорофеев. В ведомстве сообщили, что новые принципы определения размера платы за аренду земли под строительство дата-центров экономически обоснованы, прошли оценку регулирующего воздействия и соответствуют федеральному законодательству. В ассоциации считают, что решение приведет к росту платежей для операторов ЦОДов в 68 раз. Дорофеев говорит, что на региональном уровне трудно отслеживать «регуляторные сюрпризы».

Изменение стоимости аренды произошло после вступления в силу поправок в закон «О регулировании земельных отношений в Московской области» в декабре 2025 г. Теперь в Мособласти порядок расчета платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, исчисляется исходя из кадастровой стоимости участка, умноженной на коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования (ВРИ) земли (Кд). Коэффициенты Кд были пересмотрены в приложении к закону для большинства видов деятельности. Если для жилой застройки рост составил 1,4 раза (с 4,2 до 6), для складов – 2,5 раза (с 6 до 15), а для производственной деятельности – 4,1 раза (с 1,1 до 4,5), то для ВРИ с кодом 6.8 «Связь», куда также относятся ЦОДы, коэффициент вырос с 1,1 до 75, т. е. в 68,2 раза. Ассоциация в письме главе региона Андрею Воробьеву просит разъяснить порядок расчета коэффициента, а также причины, по которым произошло его повышение в десятки раз по сравнению с другими видами предпринимательской деятельности.

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