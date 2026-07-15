Беспилотники будут доставлять чемоданы в аэропортах

В шести аэропортах протестируют беспилотные тягачи для перевозки багажа пассажиров в самолет. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минэкономразвития (есть в распоряжении «Ведомостей»). Поездки беспилотного транспорта будут происходить в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в течение трех лет с момента вступления в силу документа.