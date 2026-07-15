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Беспилотники будут доставлять чемоданы в аэропортах

Это должно повысить производительность труда и ускорить обработку багажа
Анна Устинова
Светлана Афонина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В шести аэропортах протестируют беспилотные тягачи для перевозки багажа пассажиров в самолет. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минэкономразвития (есть в распоряжении «Ведомостей»). Поездки беспилотного транспорта будут происходить в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в течение трех лет с момента вступления в силу документа.

ЭПР создает исключение в правовом поле, которое поможет провести тестирование и получить протоколы испытаний. Такой режим позволяет отработать правовую гипотезу целесообразности использования того или иного регулирования, а затем ввести ее в законодательство с учетом всех замечаний. Эксперимент будет действовать в Санкт-Петербурге (ООО «Воздушные ворота Северной столицы», ВВСС, управляет аэропортом «Пулково»), Жуковском (ОАО «Аэропорт Раменское»), Сочи (АРО «Международный аэропорт Сочи»), Краснодаре (АО «Международный аэропорт Краснодар»), Красноярске (ООО «Аэропорт Емельяново»), Южно-Сахалинске (АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»).

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