Операторы сотовой связи фиксируют сокращение потребления мобильного интернета

Операторы сотовой связи фиксируют сокращение потребления мобильного интернетаПо итогам года трафик может снизиться на 5–10%
В 2025 г. по сравнению с 2024 г. падения потребления мобильного интернета на фоне ограничений сотовой связи не было, сообщили опрошенные «Ведомостями» операторы и телекомэксперты. По данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, в среднем каждый абонент ежемесячно потреблял по 24 ГБ мобильного интернета (288 ГБ ежегодно).
Но уже в первом полугодии 2026 г. мобильное интернет-потребление стало сокращаться на фоне регулярных ограничений доступа к сотовой сети, в том числе и в мегаполисах. «Сбермобайл», по словам представителя компании, фиксирует снижение мобильного трафика на 22%. В отдельных регионах, например в Воронежской, Ивановской и Курской областях, а также в Краснодарском крае, объем потребления сотового интернета снизился более чем на 40%. В Москве и Московской области интернет-трафик сократился на 30%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – на 18%, указал представитель телекомкомпании.