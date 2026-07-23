Операторы сотовой связи фиксируют сокращение потребления мобильного интернета

Но уже в первом полугодии 2026 г. мобильное интернет-потребление стало сокращаться на фоне регулярных ограничений доступа к сотовой сети, в том числе и в мегаполисах. «Сбермобайл», по словам представителя компании, фиксирует снижение мобильного трафика на 22%. В отдельных регионах, например в Воронежской, Ивановской и Курской областях, а также в Краснодарском крае, объем потребления сотового интернета снизился более чем на 40%. В Москве и Московской области интернет-трафик сократился на 30%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – на 18%, указал представитель телекомкомпании.