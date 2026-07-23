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Главная / Технологии /

Операторы сотовой связи фиксируют сокращение потребления мобильного интернета

По итогам года трафик может снизиться на 5–10%
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В 2025 г. по сравнению с 2024 г. падения потребления мобильного интернета на фоне ограничений сотовой связи не было, сообщили опрошенные «Ведомостями» операторы и телекомэксперты. По данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, в среднем каждый абонент ежемесячно потреблял по 24 ГБ мобильного интернета (288 ГБ ежегодно).

Но уже в первом полугодии 2026 г. мобильное интернет-потребление стало сокращаться на фоне регулярных ограничений доступа к сотовой сети, в том числе и в мегаполисах. «Сбермобайл», по словам представителя компании, фиксирует снижение мобильного трафика на 22%. В отдельных регионах, например в Воронежской, Ивановской и Курской областях, а также в Краснодарском крае, объем потребления сотового интернета снизился более чем на 40%. В Москве и Московской области интернет-трафик сократился на 30%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – на 18%, указал представитель телекомкомпании.

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