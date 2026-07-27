Минцифры проработает меры поддержки и регулирование для цифровых двойников

Минцифры проработает меры поддержки и регулирование для цифровых двойниковСейчас не более 1% предприятий готовы к их внедрению
Минцифры работает над мерами господдержки для разработчиков отечественного программного обеспечения (ПО) для развития цифровых двойников в промышленности. Также ведомство собирается предусмотреть нормативное регулирование для обращения с промышленными данными. Минцифры заказало НИУ ВШЭ исследование для оценки уровня российских разработок и перспектив развития цифровых двойников, рассказал «Ведомостям» представитель ведомства.
Цифровые двойники – это специализированное ПО, предназначенное для создания, визуализации, анализа и управления виртуальными копиями реальных физических объектов, процессов и целых предприятий. Технологии позволяют прогнозировать неисправности оборудования, оптимизировать процессы, повышать качество продукции и моделировать различные сценарии без риска для реального производства, уточнил представитель Минцифры. В фокусе исследования находятся добывающая и обрабатывающая промышленность, а также электроэнергетика – отрасли с высоким потенциалом применения цифровых двойников, сказал он.
НИУ ВШЭ подготовил технологическую дорожную карту (ДК), в которой содержатся экспертные предложения по развитию решений для создания цифровых двойников оборудования, инфраструктурных объектов и готовых изделий, пояснил представитель Минцифры. В ней представлены рекомендации по работе с промышленными данными, мерам поддержки, развитию стандартов и нормативной базы. При этом ДК – это экспертное видение развития отрасли, сделал оговорку представитель Минцифры. Конкретные сроки и решения будут дополнительно обсуждаться с промышленностью, разработчиками ПО и профильными органами власти, указал он.
Хотя разработка ДК велась по заказу Минцифры, внедрение и развитие цифровых двойников на промышленных предприятиях является важной задачей, требующей комплексного подхода и методологической проработки многих вопросов, подчеркнул представитель Минпромторга. В частности, речь идет о подготовке IT-инфраструктуры предприятия, работе с данными об изделиях и производственных процессах, валидации разработанных цифровых моделей, перечислил он. Минпромторг также принимает участие в развитии цифровых двойников и их внедрении в отраслях промышленности для повышения качества работы данных предприятий, добавил собеседник.
В исследовании прописаны три уровня сложности цифровых двойников. Первый уровень подразумевает цифровой двойник отдельной единицы (продукции, станка, модели изделия), второй уровень – цифровой двойник технологической линии или цеха, и третий уровень – цифровой двойник производства, месторождения или завода.
Согласно ДК, российские разработчики будут готовы к созданию серийного ПО для цифровых двойников второго уровня сложности в обрабатывающей промышленности и электроэнергетике к 2029 г., а в добывающей промышленности – к середине 2029 г. Готовность российского серийного ПО для формирования цифровых двойников третьего уровня сложности ожидается к середине 2030 г.
Для развития нормативной базы предлагается в 2026–2027 гг. определить правила обращения с промышленными данными и ввести меры господдержки внедрения цифровых двойников второго уровня. В 2028 г. могут заработать меры поддержки для внедрения цифровых двойников третьего уровня. К 2029 г. могут быть сформулированы принципы и подходы к определению ответственности при автономном управлении производством или добычей, а также введены обязательные требования к компаниям по предоставлению промышленных данных. К 2034 г. согласно плану могут начать действовать обязательные требования к наличию у промышленных компаний цифровых двойников второго и третьего уровней, а также сформированы госстандарты в сфере цифровых двойников. В 2040 г. будут действовать системы международных стандартов цифровых двойников, указано в ДК.
Цифровые двойники критически зависят от полноты и качества данных, поэтому их построение и эффективная работа неизбежно будут упираться в доступность, качество и полноту данных и именно поэтому этот процесс нужно регулировать, обращает внимание партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов. Тогда как в России по-прежнему нет специальной правовой категории «промышленные данные». Поэтому данные, формирующиеся в производственных процессах, подпадают под разнородные режимы – персональных данных, критической информационной инфраструктуры, коммерческой тайны и др., перечисляет он. Их правовая интерпретация зависит от множества факторов и это блокирует обмен такими данными между компаниями, говорит он. Между тем обмен данными необходим для полноценной цифровизации производственных цепочек, в которую сегодня вовлечены десятки или сотни компаний, совместно производящих продукцию. Чтобы получать системные эффекты, данными нужно обмениваться по всей цепочке – и на этапе разработки новой продукции, и на этапе ее производства, говорит он.
Цифровой двойник – это не коробочный продукт, а инженерная модель конкретного предприятия, поэтому говорить о едином государственном стандарте для цифровых двойников довольно сложно, рассуждает генеральный директор «Галактики» Алексей Телков. Архитектура такого решения определяется особенностями конкретного заказчика: производственные процессы, состав оборудования, требования к надежности, нормативная база и накопленные эксплуатационные данные у каждого крупного предприятия свои. Предметом стандартизации могут стать отдельные базовые элементы – требования к промышленным данным, интеграционным механизмам, информационной безопасности и совместимости платформ, перечисляет он. По оценкам Strategy Partners, в России сейчас не более 1% предприятий, готовых к внедрению цифровых двойников. Остальным это пока преждевременно – им нужно сначала решить более фундаментальные вопросы, полагает он.
Правила работы с цифровыми двойниками должны формировать единую терминологию, требования к сбору, хранению, обработке и защите данных для систем цифровых двойников, рассуждает руководитель отдела цифровых решений департамента промышленной автоматизации компании «Рексофт» Вячеслав Целковский. К ним можно отнести формат обмена данными с целью обеспечения интеграции разных производителей оборудования и вендоров ПО, меры по обеспечению конфиденциальности информации, говорит он. Правила работы с промышленными данными нужны, но они не должны создавать дополнительную бюрократию, говорит генеральный директор инжиниринговой компании ПСМ Андрей Медведев. В них стоит определить права на данные, порядок доступа к ним и ответственность участников, перечисляет он.
Нужно поддерживать не только разработку ПО, но и комплексное внедрение цифровых двойников на уровне цеха и предприятия, считает генеральный директор VR Concept Денис Захаркин. Это софинансирование пилотов, субсидии и льготные кредиты на интеграцию отечественных 3D-платформ, промышленного искусственного интернета, промышленного интернета вещей и производственных систем.