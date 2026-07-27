Минцифры проработает меры поддержки и регулирование для цифровых двойников

Цифровые двойники критически зависят от полноты и качества данных, поэтому их построение и эффективная работа неизбежно будут упираться в доступность, качество и полноту данных и именно поэтому этот процесс нужно регулировать, обращает внимание партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов. Тогда как в России по-прежнему нет специальной правовой категории «промышленные данные». Поэтому данные, формирующиеся в производственных процессах, подпадают под разнородные режимы – персональных данных, критической информационной инфраструктуры, коммерческой тайны и др., перечисляет он. Их правовая интерпретация зависит от множества факторов и это блокирует обмен такими данными между компаниями, говорит он. Между тем обмен данными необходим для полноценной цифровизации производственных цепочек, в которую сегодня вовлечены десятки или сотни компаний, совместно производящих продукцию. Чтобы получать системные эффекты, данными нужно обмениваться по всей цепочке – и на этапе разработки новой продукции, и на этапе ее производства, говорит он.