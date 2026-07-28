«Антифрод» могут включить в инфраструктуру электронного правительства

Согласно документу, Минцифры предлагает отказаться от необходимости заключать отдельное соглашение между оператором инфраструктуры системы «Антифрод», которым является ведомство, и подключаемой организацией. ГИС «Антифрод» начала работу с 1 марта 2026 г. Она предназначена для оперативного предупреждения, выявления и пресечения правонарушений и преступлений с использованием информационных технологий и организации взаимодействия госорганов, банков, операторов связи и других участников. Через систему они могут обмениваться информацией о признаках противоправных действий и принимать меры для защиты пользователей.