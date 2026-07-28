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Главная / Технологии /

«Антифрод» могут включить в инфраструктуру электронного правительства

Операторам и банкам не придется отдельно согласовывать с Минцифры индивидуальные технические условия подключения
Ведомости
Появляется нормативная база, которая позволит на законных основаниях подключать к «Антифроду» другие системы
Появляется нормативная база, которая позволит на законных основаниях подключать к «Антифроду» другие системы / Андрей Гордеев / Ведомости

Минцифры предложило включить государственную информационную систему (ГИС) «Антифрод» в перечень информационных систем, которые используются для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Это следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».

Согласно документу, Минцифры предлагает отказаться от необходимости заключать отдельное соглашение между оператором инфраструктуры системы «Антифрод», которым является ведомство, и подключаемой организацией. ГИС «Антифрод» начала работу с 1 марта 2026 г. Она предназначена для оперативного предупреждения, выявления и пресечения правонарушений и преступлений с использованием информационных технологий и организации взаимодействия госорганов, банков, операторов связи и других участников. Через систему они могут обмениваться информацией о признаках противоправных действий и принимать меры для защиты пользователей.

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