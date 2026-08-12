У коммерческих компаний взлетел спрос на закупки антидроновых систем

Представитель «Тендерплана» сообщил, что рост закупок подобных систем у коммерческих компаний был особенно ярко выражен в последний месяц после поручения президента РФ Владимира Путина. 26 мая глава государства поручил администрации президента и правительству проработать совместно с бизнесом предложения по защите предприятий от атак БПЛА, говорил журналистам глава РСПП Александр Шохин. Само по себе это поручение не значит, что предприятия должны получить доступ к закупкам вооружений армейского образца, говорит источник, знакомый с процедурой приобретения такой техники. Они, как и ранее, могут покупать нелетальные средства – защитные заграждения, средства связи, обнаружения и РЭБ, дроны-перехватчики без взрывчатки. Оружие мобильные огневые группы могут получать в Минобороны и Росгвардии, которые будут вести его учет, пояснил собеседник.