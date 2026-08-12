У коммерческих компаний взлетел спрос на закупки антидроновых систем

У коммерческих компаний взлетел спрос на закупки антидроновых системМассового перехода к комплексным системам пока не наблюдается
Объем закупок средств защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в коммерческом секторе в первом полугодии 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее вырос в 6,6 раза и достиг 441,3 млн руб. К таким выводам пришли аналитики системы по работе с тендерами «Тендерплан», которые вели подсчеты по всем публично размещенным закупкам со всех найденных в открытом доступе торговых площадок по ключевым словам. Тенденцию подтвердили «Ведомостям» представители «Контур.Закупок», которые считали закупки в собственном сервисе, который агрегирует несколько площадок. По статистике «Контур.Закупок», рост был менее сдержанным и в денежном выражении объем вырос на 49% до 25,71 млн руб.
Представитель «Тендерплана» сообщил, что рост закупок подобных систем у коммерческих компаний был особенно ярко выражен в последний месяц после поручения президента РФ Владимира Путина. 26 мая глава государства поручил администрации президента и правительству проработать совместно с бизнесом предложения по защите предприятий от атак БПЛА, говорил журналистам глава РСПП Александр Шохин. Само по себе это поручение не значит, что предприятия должны получить доступ к закупкам вооружений армейского образца, говорит источник, знакомый с процедурой приобретения такой техники. Они, как и ранее, могут покупать нелетальные средства – защитные заграждения, средства связи, обнаружения и РЭБ, дроны-перехватчики без взрывчатки. Оружие мобильные огневые группы могут получать в Минобороны и Росгвардии, которые будут вести его учет, пояснил собеседник.