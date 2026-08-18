Что известно о сбое в Рунете и отключениях электричества

Что известно о сбое в Рунете и отключениях электричестваЖалобы на работу интернет-ресурсов поступали из нескольких регионов России
18 августа в ряде районов Москвы произошло кратковременное отключение электричества. На фоне перебоев пользователи также столкнулись со сбоями в работе российских интернет-сервисов.
Позднее комплекс городского хозяйства столицы сообщил, что энергоснабжение потребителей в Москве осуществляется в штатном режиме. «В связи с технологическим переключением источников энергоснабжения имело место кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов», – говорится в сообщении пресс-службы комплекса.
В пресс-службе доменного регистратора «Рег.ру» сообщили ТАСС, что сбой в работе российских интернет-ресурсов произошел из-за перебоев с подачей электроэнергии на крупном узле связи. В результате пользователи могли испытывать трудности с доступом ко многим ресурсам.
На проблемы в работе различных интернет-сервисов вечером 18 августа пожаловались пользователи из нескольких регионов России, свидетельствовали данные Detector404. В частности, сообщения о сбоях поступали от клиентов Т-Банка, онлайн-кинотеатров «Иви» и Kion, а также операторов связи Lovit, Seven Sky, «Мегафона» и «Билайна».
Наибольшее число сообщений о неполадках поступило от пользователей «Мегафона» – около 1100. Основная часть жалоб фиксировалась в Москве, Московской и Самарской областях. О проблемах также сообщали жители Санкт-Петербурга и Нижегородской области.
Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» переходил на особый режим работы из-за повреждения электросетевого оборудования. Режим был введен с 05:30 мск 18 августа. Повреждение оборудования привело к обесточению 109 трансформаторных подстанций «Мособлэнерго» в городских округах Ликино-Дулево и Орехово-Зуево, уточняли в компании.
18 августа Подмосковье подверглось массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор Андрей Воробьев сообщил о более 150 сбитых дронах в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Воскресенске, Ступине, Коломне и Электростали. В результате атак ВСУ пострадали три человека, среди них оказалась 10-летняя девочка в Раменском округе, у нее осколочное ранение кисти. В Богородском округе пострадала женщина, в Коломне ранения получил 27-летний мужчина. Беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка, пожар удалось локализовать. Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА.