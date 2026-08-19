Как начинается холодная мировая война в сфере искусственного интеллекта

При этом, считает Щелоков, США бесспорно лидируют в качестве передовых разработок и научных исследований, у них есть своя технологическая база. Китай же делает ставку на доступность. Он также подчеркнул, что соперничество Пекина и Вашингтона в сфере ИИ можно назвать новой холодной воной, хотя и полная аналогия не может быть точной. В случае с ИИ нет идеологии, так как страны выбирают технологии по прагматичным соображениям: цена, доступ, качество. «Никто не выбирает китайский ИИ потому, что симпатизирует коммунистической партии Китая. Сходство с холодной войной наблюдается в логике блокового противостояния. Однако большинство стран стараются сохранить отношения с обеими сторонами, и именно это сейчас раздражает Вашингтон больше всего», – сказал Щелоков. Он уточнил, что в будущем Китай с его производственными мощностями теоретически способен построить свою технологическую базу, освоить полный цикл производства чипов. Тогда, как и в случае телекомрынка, страны будут выбирать между китайскими и американскими технологическими протоколами.