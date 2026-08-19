Из чего соберут государственные IT-решения на «Гостехе»

Сейчас на «Гостехе» функционирует 38 ГИС, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры. Кроме того, на платформе работают сервисы для Минэкономразвития, Минтранса, МЧС, Ростехнадзора, Роскомнадзора, Росприроднадзора, Росрыболовства, Роснедр и других ведомств через ФГИС «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)» (ФГИС ПГС). Сколько ГИС планируется перевести на платформу до конца 2026 г., в ведомстве не уточнили, но подчеркнули, что план их создания и развития регулярно корректируется.