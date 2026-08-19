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Главная / Технологии /

Из чего соберут государственные IT-решения на «Гостехе»

Сервисы упростят обмен данными между госплатформой и другими информационными системами
Дарья Соловьева
Ведомости
Ведомости

Минцифры предложило закрепить возможность использовать типовые программные компоненты при создании и развитии государственных IT-решений на платформе «Гостех». Это следует из проекта изменений, которые могут внести в постановление правительства (ПП) № 861 о федеральных государственных информационных системах (ГИС), обеспечивающих предоставление госуслуг. «Ведомости» ознакомились с документом. Изменения вводят обязательность использования компонентов для ГИС.

Сейчас на «Гостехе» функционирует 38 ГИС, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры. Кроме того, на платформе работают сервисы для Минэкономразвития, Минтранса, МЧС, Ростехнадзора, Роскомнадзора, Росприроднадзора, Росрыболовства, Роснедр и других ведомств через ФГИС «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)» (ФГИС ПГС). Сколько ГИС планируется перевести на платформу до конца 2026 г., в ведомстве не уточнили, но подчеркнули, что план их создания и развития регулярно корректируется.

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