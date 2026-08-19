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В России подорожали серверы

Это произошло на фоне резкого взлета цен на оперативную память из-за развития ИИ
Дарья Соловьева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В первом полугодии 2026 г. средняя стоимость одного типового сервера выросла примерно на 25%, или на 500 000 руб. без учета НДС, следует из данных компании Yadro, основанных на мониторинге закупок по 44-ФЗ (регулирует закупки государственных и муниципальных учреждений) и 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием). По оценке архитектора решений департамента пресейла и контроля поставок «Инфосистемы джет» Александра Селянинова, серверы российских производителей подорожали в среднем примерно на 35%. Абсолютных цифр он не назвал.

Сервер Yadro сейчас в среднем стоит 2 млн руб., подсчитали «Ведомости». Представитель Yadro объясняет тенденцию тем, что компонентная база дорожает – причем не только в России, но и по всему миру.

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