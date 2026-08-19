В России подорожали серверы

В первом полугодии 2026 г. средняя стоимость одного типового сервера выросла примерно на 25%, или на 500 000 руб. без учета НДС, следует из данных компании Yadro, основанных на мониторинге закупок по 44-ФЗ (регулирует закупки государственных и муниципальных учреждений) и 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием). По оценке архитектора решений департамента пресейла и контроля поставок «Инфосистемы джет» Александра Селянинова, серверы российских производителей подорожали в среднем примерно на 35%. Абсолютных цифр он не назвал.