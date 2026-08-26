Продажа доли в башенном бизнесе принесла МТС рекордную квартальную прибыль

Продажа доли в башенном бизнесе принесла МТС рекордную квартальную прибыльВ результате сделки компания ожидает положительный денежный поток в следующем квартале
Во II квартале 2026 г. чистая прибыль МТС увеличилась в 24 раза год к году и составила 66,9 млрд руб., следует из финансовой отчетности группы по МСФО. Рекордный прирост принесла сделка по продаже 49,9% доли в дочерней компании ООО «Башенная инфраструктурная компания» (БИК), сообщил финансовый директор МТС Алексей Катунин на конференц-связи с инвесторами.
Консолидированная выручка группы МТС выросла на 9,2% до 213,5 млрд руб., а скорректированная OIBDA – на 16,3% до 84,6 млрд руб., говорится в отчетности. Рентабельность по OIBDA выросла с 37,1 до 39,6%, операционная прибыль – на 22,4% до 48,2 млрд руб. Чистый долг компании на конец июня составил 474,1 млрд руб., а его отношение к OIBDA уменьшилось незначительно и составило 1,6. При этом отношение чистого долга к OIBDA с учетом финансовой аренды выросло с 1,9 до 2,1.