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Главная / Технологии /

Продажа доли в башенном бизнесе принесла МТС рекордную квартальную прибыль

В результате сделки компания ожидает положительный денежный поток в следующем квартале
Дарья Соловьева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Во II квартале 2026 г. чистая прибыль МТС увеличилась в 24 раза год к году и составила 66,9 млрд руб., следует из финансовой отчетности группы по МСФО. Рекордный прирост принесла сделка по продаже 49,9% доли в дочерней компании ООО «Башенная инфраструктурная компания» (БИК), сообщил финансовый директор МТС Алексей Катунин на конференц-связи с инвесторами.

Консолидированная выручка группы МТС выросла на 9,2% до 213,5 млрд руб., а скорректированная OIBDA – на 16,3% до 84,6 млрд руб., говорится в отчетности. Рентабельность по OIBDA выросла с 37,1 до 39,6%, операционная прибыль – на 22,4% до 48,2 млрд руб. Чистый долг компании на конец июня составил 474,1 млрд руб., а его отношение к OIBDA уменьшилось незначительно и составило 1,6. При этом отношение чистого долга к OIBDA с учетом финансовой аренды выросло с 1,9 до 2,1.

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