Продажа доли в башенном бизнесе принесла МТС рекордную квартальную прибыль

Консолидированная выручка группы МТС выросла на 9,2% до 213,5 млрд руб., а скорректированная OIBDA – на 16,3% до 84,6 млрд руб., говорится в отчетности. Рентабельность по OIBDA выросла с 37,1 до 39,6%, операционная прибыль – на 22,4% до 48,2 млрд руб. Чистый долг компании на конец июня составил 474,1 млрд руб., а его отношение к OIBDA уменьшилось незначительно и составило 1,6. При этом отношение чистого долга к OIBDA с учетом финансовой аренды выросло с 1,9 до 2,1.