«Яндекс» запускает собственного мобильного оператора

О планах «Яндекса» по выходу на рынок мобильной связи стало известно в конце марта. На это первым обратил внимание Telegram-канал «Нецифровая экономика». Тогда говорилось о том, что виртуальный оператор будет работать на сети «Билайна» и уже получил операторскую лицензию на АО «Хэдвиг» 4 марта с территорией действия в Москве, Санкт‑Петербурге и областях. По данным Rusprofile, АО «Хэдвиг» зарегистрировано 8 декабря 2025 г. На отношение юрлица к «Яндексу» указывает как юридический адрес, совпадающий с адресом «Яндекса» (г. Москва, ул. Садовническая, 82, стр. 2), так и электронная почта: в лицензии РКН указана почта в доменной зоне @yandex-team.ru, предназначенной для сотрудников «Яндекса». Генеральным директором юрлица числится бывший генеральный директор ООО «Ямастер», которое занималось разработкой компьютерного программного обеспечения (в 2022 г. компанию ликвидировали), Андрей Кудряшов.