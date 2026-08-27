«Яндекс» запускает собственного мобильного оператора

«Яндекс» запускает собственного мобильного оператораНо соревноваться с банковскими телекомами ему будет непросто, считают эксперты
28 августа «Яндекс» запустит собственного виртуального мобильного оператора (MVNO) на инфраструктуре «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), рассказал «Ведомостям» источник, близкий к «Яндексу». Косвенно информация о запуске «Яндексом» собственного мобильного оператора подтверждается публикацией приложения «Яндекс сим» от разработчика Direct Cursus Computer Systems Trading в магазине приложений App Store. Первым на это обратил внимание портал Rosetked.
Приложение «Яндекс сим» действительно появилось в магазинах приложений Google Play и App Store в русскоязычном сегменте, убедились «Ведомости». Оба приложения доступны для скачивания, и при их запуске возможен вход через личный аккаунт на «Яндексе». Пока в приложении есть только две вкладки: «Сим» с возможностью задать вопросы техподдержке и «Журнал», где пользователю предлагается дать доступ к контактам из телефонной книги.
Direct Cursus Computer Systems Trading LLC – издатель приложений «Яндекса» в App Store и Google Play, следует из описания. Через него опубликованы «Яндекс Карты», «Яндекс Музыка», «Яндекс Браузер», «Кинопоиск» и другие сервисы компании. Компания зарегистрирована в Дубае в 2022 г., следует из списка организаций группы лиц «Яндекса», участвующих в обработке персональной информации.
Официально «Яндекс» не анонсировал запуск оператора, на запрос «Ведомостей» в компании не ответили. Представитель «Билайна» воздержался от комментариев.
О планах «Яндекса» по выходу на рынок мобильной связи стало известно в конце марта. На это первым обратил внимание Telegram-канал «Нецифровая экономика». Тогда говорилось о том, что виртуальный оператор будет работать на сети «Билайна» и уже получил операторскую лицензию на АО «Хэдвиг» 4 марта с территорией действия в Москве, Санкт‑Петербурге и областях. По данным Rusprofile, АО «Хэдвиг» зарегистрировано 8 декабря 2025 г. На отношение юрлица к «Яндексу» указывает как юридический адрес, совпадающий с адресом «Яндекса» (г. Москва, ул. Садовническая, 82, стр. 2), так и электронная почта: в лицензии РКН указана почта в доменной зоне @yandex-team.ru, предназначенной для сотрудников «Яндекса». Генеральным директором юрлица числится бывший генеральный директор ООО «Ямастер», которое занималось разработкой компьютерного программного обеспечения (в 2022 г. компанию ликвидировали), Андрей Кудряшов.
Мобильный оператор «Яндекса» будет работать по модели Medium MVNO (Mobile virtual network operator; мобильный виртуальный оператор): радиосеть и часть инфраструктуры предоставляет хост-оператор, тогда как «Яндекс» будет отвечать за продукт, биллинг, продажи, обслуживание и маркетинг, уточнял «Коммерсантъ» 20 апреля. Опрошенные изданием эксперты оценивали возможные инвестиции в запуск собственного оператора в 2–6 млрд руб.
Как следует из описания приложения, с которым ознакомились «Ведомости», в «Яндекс сим» будут интегрированы ИИ-сервисы. В тарифе «Умный сим» ИИ-ассистент сможет расшифровывать и пересказывать телефонные разговоры, сохранять информацию о них в чате и напоминать о договоренностях. Также сервис будет распознавать мошеннические звонки и прерывать их, говорится в описании. Кроме того, «Яндекс» запустит тариф «Секретный сим» для авторизации в «Яндекс ID» или на «Госуслугах». Согласно утверждению компании, звонки и сообщения на такой номер будут поступать только от доверенных контактов. Также «Яндекс» намерен предложить туристическую eSIM для мобильного интернета в 160 странах.
Пользователи смогут как оформить сим-карту с новым номером, так и перенести в «Яндекс сим» уже существующий. ИИ-ассистента можно будет подключить к номеру другого оператора, следует из описания.
Пока значительных результатов на российском рынке удалось достичь только экосистемным MVNO, которые представлены «Сбером» и Т-банком, считает генеральный директор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Пользование несколькими услугами, особенно подписными, обеспечивает существенное повышение лояльности клиентов и снижает их отток, объясняет он. Анкилов также обратил внимание на то, что «Яндекс» сможет использовать ИИ и накопленную информацию о пользовательских предпочтениях для гибкого формирования экосистемного предложения.
Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков подтвердил, что запуск собственного MVNO прежде всего продолжает развитие экосистемы «Яндекса». Однако, в отличие от банковских MVNO, которые нередко используют связь как дополнительный продукт и готовы субсидировать тарифы, «Яндекс», вероятно, не станет делать долгосрочную ставку на демпинг, уверен эксперт. По его мнению, мобильная связь станет дополнительным способом привлечь пользователя в свою экосистему и усилить позиции в конкуренции со «Сбером» и Т-банком.
Как считает независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко, решение «Яндекса» является подходящим моментом для «запрыгивания в вагон». При этом регуляторика MVNO будет, вероятно, ужесточаться: если Минцифры примет жесткий пакет мер, ограничивающий возможности MVNO, то перспективы «Яндекса», как и ряда других виртуальных операторов, станут слабыми и туманными, резюмировал он.