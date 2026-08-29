Хакеры из Ирана сломали электростанцию: новости, которые вы могли пропустить

Хакеры из Ирана сломали электростанцию: новости, которые вы могли пропуститьНемецкая разведка вербует геймеров, Швеция становится винодельческой державой из-за потепления
На этой неделе стало известно, что ИИ-бум сделал самым богатым человеком Тайваня… владельца фабрики кухонной фурнитуры, немецкая разведка вербует шпионов среди геймеров, запущен сервер, работающий на живых клетках человеческого мозга, Дубай потерял статус главного международного авиахаба, глобальное потепление превращает Швецию в винодельческую державу, иранские хакеры сломали электростанцию в Великобритании, журналисты убили Эрдогана, Великобритания, Япония и Южная Корея планируют создать альянс против китайского автопрома.
Неожиданный бенефициар
Богатейшим человеком Тайваня благодаря ИИ-буму стал… мебельный магнат. Линь Цзунци еще в 1986 г. основал фабрику King Slide Works по производству мебельных петель, выдвижных механизмов и другой фурнитуры для кухонных гарнитуров, шкафов и других вещей, далеких от цифровых технологий. Но когда разразился ИИ-бум, оказалось, что направляющие рейки – жизненно важная деталь для дата-центров. Серверы выдвигаются на них, как кухонные ящики. При этом рейка должна быть прочной, чтобы выдерживать вес сервера, и достаточно миниатюрной, чтобы не мешать охлаждению. Акции King Slide Works с начала года выросли на 280%, а состояние ее основателя достигло $20 млрд. Компания контролирует около 80% рынка высокотехнологичных серверных реек и разрабатывает все новые их виды. ИИ-компании недовольны ее монополией и ищут альтернативных поставщиков. Так, Nvidia планирует в 2027 г. снизить долю King Slide Works в поставке реек до 75%.
Лучший немецкий шпион
Немецкая разведка начала вербовать шпионов среди геймеров. Как пишет The Telegraph, Федеральная разведывательная служба Германии (BND) отправила рекрутеров на крупнейшую выставку видеоигр Gamescom 2026, которая проходит на этой неделе в Кельне. Ее посетителям предлагают сыграть в симулятор работы кибершпиона BND Legends: Operation Blackbox. Лучшим предлагают работу в разведке, чтобы противостоять хакерам и самим взламывать зарубежные ресурсы. Геймеры очень похожи на лучших специалистов разведки, объясняет BND: они разбираются в технологиях, любят отыгрывать разных персонажей и упорны в достижении цели. В августе правительство одобрило масштабную реформу BND, в числе прочего дав полевым агентам право проводить диверсии и кибердиверсии за рубежом. А одним из поводов для реформы, как уверят The Telegraph, послужил инцидент, когда в марте 2024 г. Москва перехватила совершенно секретную запись разговора высокопоставленных офицеров немецких ВВС о военной стратегии на Украине.
Матрица все ближе
Сервер, работающий на живых клетках человеческого мозга, запустили в Сингапуре. Серверную стойку из 20 таких биокомпьютеров сделала компания Cortical Labs. Главный плюс в экономии электричества. Так, где обычный сервер потребляет больше 100 кВт, биокомпьютеру достаточно где-то одного кВт. Сейчас клетки мозга выращивают из человеческих стволовых клеток. Некоторое беспокойство вызывает вопрос, не дешевле ли окажется использовать мозг живого человека.
Знаменитые шведские вина
Глобальное потепление превращает Швецию в винодельческую державу. Некоторые регионы страны стали достаточно теплыми для виноградарства, рассказывает The Economist. Так, в 2024 г. на слепой дегустации выбирались напитки для церемонии награждения Нобелевской премией. Дюжина европейских вин соревновалась с дюжиной шведских. В итоге группа из 18 экспертов из разных стран объявила победителем белое вино Immelen от винодельни Kullabergs в регионе Сконе на юге Швеции. Таков был громкий дебют шведских вин, которые чем теплее климат, тем все известнее среди ценителей.
Качалка на диване
Технология, которая позволяет качать мышцы без тренировок и спортзала, разработана китайскими учеными. Как пишет South China Morning Post, в Институте зоологии Китайской академии наук создали специальные мышечные клетки, которые вводятся под кожу. Там они сами формируют мышечную ткань и начинают сокращаться 24 часа в сутки. Эффект такой же, как если вы постоянно делаете упражнения: растет мышечная масса, а еще улучшается метаболизм. Изобретение испытано пока только на мышах, результаты опубликованы результаты в журнале Nature Aging. Технология разрабатывается, чтобы помочь пожилым людям с остеопорозом, атрофией мышц и другими заболеваниями, лежачим больным и другим пациентам. Но в принципе ее смогут использовать и вполне здоровые люди, не любящие ходить в качалку.
Иранцы отыскали рубильник
Иранские хакеры впервые остановили электростанцию в Великобритании, уверяет The Telegraph. Запустить ее удалось только через четыре дня. Кибератака произошла еще в июле, но известно о ней стало сейчас. Британские власти отказываются из соображений безопасности обнародовать, какая именно электростанция пострадала. Известно только, что это один из десятков небольших объектов, отключение которого не сказалось на энергоснабжении страны. Атака проходила одновременно со взломом водной инфраструктуры США, в результате которого в ряде штатов возникли проблемы с давлением в водопроводах и чистотой воды.
Кликбейт доводит до тюрьмы
В Турции журналисты перестарались с кликбейтом, теперь им грозит уголовное дело. Городская газета Aydin Denge 25 августа опубликовала в своем блоге заголовок «Эрдоган умер». При переходе по ссылке была заметка о смерти мало чем примечательного однофамильца президента. Журналистам действительно удалось привлечь внимание аудитории, но не совсем то, на какое рассчитывали. Главного редактора и автора заметки арестовали. Прокуратура города Айдын возбудила дело по 217/A уголовного кодекса «Публичное распространение ложной или вводящей в заблуждение информации», которая предусматривает лишение свободы до трех лет.
Не летайте через Дубай
Дубай впервые за 12 лет потерял статус главного международного авиахаба из-за конфликта вокруг Ирана. Первое место по количеству международных пассажиров занял аэропорт Инчеон (Сеул, Южная Корея). За первое полугодие 2026 г. он обслужил 38,4 млн пассажиров, утверждает рейтинг Air4casts. На втором месте британский Хитроу с 37,8 млн человек, на третьем сингапурский Чанги с 34,5 млн. А Дубай теперь на восьмой строчке с 31,2 млн: для сравнения, в первой половине 2025 г. через него прошло 45,9 млн пассажиров.
Заговор против китайских машин
ЕС, Великобритания, Япония и Южная Корея планируют создать альянс против китайского автопрома. Машины из Поднебесной заполняют зарубежные рынки благодаря господдержке и искусственно сдерживаемому курсу юаня, пишет газета Handelsblatt. В первом квартале 2026 г. 60% импортируемых в ЕС гибридных автомобилей оказались китайскими. А с мая китайские автопроизводители впервые продают в Европе больше машин, чем японские. Альянс может ввести единые защитные пошлины против продукции Поднебесной, а в ЕС на машины из Великобритании, Японии и Южной Кореи будут распространяться те же льготы и налоговые послабления, что и на местные модели.