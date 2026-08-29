Хакеры из Ирана сломали электростанцию: новости, которые вы могли пропустить

Богатейшим человеком Тайваня благодаря ИИ-буму стал… мебельный магнат. Линь Цзунци еще в 1986 г. основал фабрику King Slide Works по производству мебельных петель, выдвижных механизмов и другой фурнитуры для кухонных гарнитуров, шкафов и других вещей, далеких от цифровых технологий. Но когда разразился ИИ-бум, оказалось, что направляющие рейки – жизненно важная деталь для дата-центров. Серверы выдвигаются на них, как кухонные ящики. При этом рейка должна быть прочной, чтобы выдерживать вес сервера, и достаточно миниатюрной, чтобы не мешать охлаждению. Акции King Slide Works с начала года выросли на 280%, а состояние ее основателя достигло $20 млрд. Компания контролирует около 80% рынка высокотехнологичных серверных реек и разрабатывает все новые их виды. ИИ-компании недовольны ее монополией и ищут альтернативных поставщиков. Так, Nvidia планирует в 2027 г. снизить долю King Slide Works в поставке реек до 75%.