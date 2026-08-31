Российские разработчики получат национальные сертификаты для подписи кода

Российские разработчики получат национальные сертификаты для подписи кодаНовые сертификаты смогут заменить западные аналоги главным образом внутри России
Минцифры предложило закрепить правила выдачи российских сертификатов для написанного кода. Информация о них будет отображаться в установочном файле конкретной программы. Это значит, что по электронной метке операционная система сможет определить издателя и предупредить пользователя, если программа выпущена неизвестной компанией. Об этом говорится в проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».
До сих пор подведомственный Минцифры Национальный удостоверяющий центр (НУЦ) выдавал сертификаты безопасности только для сайтов и веб-сервисов. Это нужно для того, чтобы потерявшие доступ к иностранным сертификатам безопасности ресурсы продолжали открываться.
Иностранные удостоверяющие центры в последний год несколько раз отзывали сертификаты безопасности у российских сайтов. 3 августа из-за отзыва сертификатов безопасности со стороны японского удостоверяющего центра GlobalSign перестали с зарубежных браузеров (Chrome, Safari, Edge и Opera) открываться сайты российских банков: «Сбера», Альфа-банка, Россельхозбанка, «Уралсиба», Промсвязьбанка и банка «Санкт-Петербург», сообщал РБК. Ранее, в июне, прошло две волны отзывов сертификатов безопасности с разницей в пять дней. Сперва GlobalSign отозвал около 20 000 доменов российских компаний. Вторая волна затронула около 310 доменных имен от 44 компаний, среди которых Газпромбанк, «Алроса», ВЭБ.РФ и др.
По словам представителя Минцифры, порядок выпуска сертификатов уже применялся на практике, но не был закреплен в публичном регламенте. Ведомство при этом не уточнило, выдавались ли раньше сертификаты именно для подписи кода и какими платформами они будут признаваться. Сертификат для кода также позволит установить разработчика программы и проверить, не изменили ли ее после выпуска, говорится в проекте. Принятый в июне закон № 210-ФЗ впервые закрепил статус НУЦ и его полномочия, а проект приказа описывает 11 профилей сертификатов: для сайтов, программного кода и корпоративных систем. Правило должно вступить в силу 1 марта 2027 г.
Опрошенные «Ведомостями» при содействии ассоциации «Руссофт» эксперты считают, что новые сертификаты смогут заменить западные аналоги главным образом внутри России. Но Microsoft, Apple и Google по умолчанию легитимность НУЦа не признают. «Сложно представить, что к нашим отечественным сертификатам появилось бы доверие у иностранных магазинов приложений», – говорит эксперт удостоверяющего центра «СКБ Контур» Иван Быков. Поэтому сертификат НУЦа не вернет подсанкционного разработчика в App Store или Google Play, но позволит подтверждать его программы внутри российского контура, говорит он.
Сам закон № 210 пока не обязывает разработчиков подписывать программы сертификатами НУЦа, но позволяет правительству установить такое требование в отдельных случаях. Наиболее обоснованно вводить его при госзакупках и поставках ПО для критической информационной инфраструктуры, считают генеральный директор Axiom JDK Роман Карпов и архитектор департамента информационной безопасности «Рексофт» Даниил Левченко. ИТ-директор «Корус Консалтинг» Максим Копов предлагает вводить обязательную подпись поэтапно – с 2027–2028 гг. и только для критичных категорий ПО. Тогда поставщикам понадобятся защищенное хранение ключей, средства российской криптографии, автоматическая подпись сборок и процедуры замены сертификатов. Для небольших разработчиков такие затраты могут стать дополнительным барьером при работе с государством, считает Карпов.
Параллельно IT-компании начали создавать собственный Отраслевой технологический удостоверяющий центр (ОТУЦ) для сертификации российского программного кода, сообщал РБК в июне. В проекте участвуют «Астра», «СберТех», «Базальт СПО», «КриптоПро», «ИнфоТеКС» и «Лаборатория Касперского». Но принятый позднее закон оставил выпуск сертификатов за НУЦем, поэтому роль ОТУЦа в новой системе пока окончательно не определена. Если НУЦ остается государственным корнем доверия, то специализированная организация работает непосредственно с разработчиками и на эту роль потенциально может претендовать создаваемый ИТ-компаниями ОТУЦ, считает Быков. ОТУЦ может принимать заявления, проверять разработчиков и сопровождать сертификаты, это не дает ему или коммерческим удостоверяющим центрам права самостоятельно их выпускать.