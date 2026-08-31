Российские разработчики получат национальные сертификаты для подписи кода

По словам представителя Минцифры, порядок выпуска сертификатов уже применялся на практике, но не был закреплен в публичном регламенте. Ведомство при этом не уточнило, выдавались ли раньше сертификаты именно для подписи кода и какими платформами они будут признаваться. Сертификат для кода также позволит установить разработчика программы и проверить, не изменили ли ее после выпуска, говорится в проекте. Принятый в июне закон № 210-ФЗ впервые закрепил статус НУЦ и его полномочия, а проект приказа описывает 11 профилей сертификатов: для сайтов, программного кода и корпоративных систем. Правило должно вступить в силу 1 марта 2027 г.