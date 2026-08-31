В малых населенных пунктах появятся все четыре сотовых оператора

С 1 января 2027 г. для крупных мобильных операторов вступает в силу обязательство по совместному использованию оборудования связи. Это означает, что на каждой базовой станции (БС) LTE в населенных пунктах до 1000 человек всегда будут работать четыре федеральных оператора. То есть, если в конкретной точке есть доминирующий оператор, он будет обязан обеспечить совместный доступ к своему оборудованию другим компаниям на договорных условиях. Об этом говорится в приказе ведомства № 700 от 31 июля, опубликованного 28 августа. Оно начнет действовать на территории 76 населенных пунктов и 207 участков федеральных трасс.