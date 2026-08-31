В малых населенных пунктах появятся все четыре сотовых оператора

В малых населенных пунктах появятся все четыре сотовых оператораПринудительный шеринг сетей начнет действовать в 76 населенных пунктах и на 207 участках федеральных трасс
С 1 января 2027 г. для крупных мобильных операторов вступает в силу обязательство по совместному использованию оборудования связи. Это означает, что на каждой базовой станции (БС) LTE в населенных пунктах до 1000 человек всегда будут работать четыре федеральных оператора. То есть, если в конкретной точке есть доминирующий оператор, он будет обязан обеспечить совместный доступ к своему оборудованию другим компаниям на договорных условиях. Об этом говорится в приказе ведомства № 700 от 31 июля, опубликованного 28 августа. Оно начнет действовать на территории 76 населенных пунктов и 207 участков федеральных трасс.
Минцифры смягчило требования по совместному использованию БС – финальный список локаций оказался примерно на четверть меньше первоначального. В опубликованном в июне проекте приказа министерства содержались 100 населенных пунктов и 270 участков дорог, а запустить механизм предполагалось 1 сентября 2026 г. В итоге число населенных пунктов сократилось на 24%, участков трасс – на 23%, а срок начала применения перечня перенесли на четыре месяца.
Представитель Минцифры пояснил, что при формировании перечня учитывалась техническая возможность реализации совместного использования базовой станции, размещенной на территории населенного пункта или на участке автодороги. В министерстве напомнили, что правила формирования перечня определены постановлением правительства № 626 от 29.05.2026. Согласно документу, Роскомнадзор должен ежегодно в срок до 15 марта предлагать Минцифры новые населенные пункты и участки федеральных трасс для включения в перечень территорий совместного использования оборудования связи.
Механизм шеринга оборудования предусмотрен новой статьей 46.2 закона «О связи», вступившей в силу 1 сентября 2026 г. Требования распространяются на операторов, оборудование которых используется не менее чем в двух третях российских регионов. В перечень могут включаться населенные пункты с населением менее 1000 человек и участки федеральных дорог, где оборудование одного из операторов работает более года, покрывает не менее двух третей территории и может технически использоваться другими компаниями.
Если у оператора нет в определенной локации собственного оборудования, он обязан в течение 30 дней обратиться к владельцу инфраструктуры, и тот должен заключить договор в течение 60 дней, говорится в законе. Еще до 90 дней дается на запуск совместного использования базовых станций. Договор должен определять порядок расчетов и плату за доступ, а условия для всех подключающихся операторов должны быть равными.
По словам представителя Т2, в отдельных вошедших в перечень локациях оператор уже развернул собственную сеть. К тому же у телеком-компаний уже действуют лицензионные обязательства по покрытию федеральных трасс, добавил он. Операторы уже обеспечивают совместное использование инфраструктуры по действующим регуляторным требованиям и предоставляют услуги связи, подтвердил представитель МТС.
Сейчас телеком-компании оценивают, насколько реализуем приказ Минцифры в установленные сроки, передал позицию отрасли представитель МТС. Качество связи подключившихся компаний будет зависеть от мощности и состояния сети владельца базовой станции, предупредил представитель T2. Совместное использование оборудования потребует модернизации сети, но установленные сроки представляются реалистичными, добавил он.
«Ведомости» также направили запросы в «Мегафон» и «Билайн».
Операторы применяют инфраструктурный шеринг добровольно уже более десяти лет, но до принятия новой нормы владелец базовой станции мог отказаться предоставлять к ней доступ, отмечает генеральный директор ComNews Леонид Коник. Обязательный механизм должен снизить входные барьеры на территориях, где строительство отдельной сети каждым оператором экономически нецелесообразно, говорит старший аналитик компании «Эйлер» по сектору TMT Владимир Беспалов. Без шеринга пользователи могут быть ограничены услугами единственного присутствующего оператора, поэтому основными выгодоприобретателями новых правил должны стать абоненты, считает он.
Коник связывает появление обязательного механизма прежде всего с затянувшейся проблемой покрытия федеральных трасс LTE. Построившие базовые станции на удаленных участках операторы не всегда заинтересованы делиться ими с конкурентами, предполагает он. Поэтому Минцифры решило «подружить их насильно», рассуждает эксперт. Обязательный шеринг станет механизмом для экономически невыгодных территорий, где добровольная модель не сработала, согласен генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. В масштабах всего рынка эффект будет небольшим, но для включенных в перечень территорий – заметным, говорит он.
Ключевым вопросом для операторов будет плата за доступ, продолжает Беспалов. Она должна учитывать капитальные расходы владельца на создание и содержание инфраструктуры, но не становиться новым барьером для конкурентов, уверен он. Владельцы оборудования смогут получать дополнительный доход, а подключающиеся компании – избежать строительства собственной сети. Но из-за небольшого трафика существенного влияния на бизнес крупнейших операторов эксперт не ожидает.
Сокращение первоначального перечня могло стать результатом технической проверки объектов, полагает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков. Финальный список вероятнее всего согласовывался с компаниями с учетом их расходов и готовности выполнить требования в срок. Кусков также связывает сокращение перечня с мониторингом территорий. По его мнению, в него могли включить наиболее проблемные объекты, где совместная работа операторов необходима в первую очередь.