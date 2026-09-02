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Главная / Технологии /

Основателя регионального цифровизатора медицины «БАРС груп» банкротят

Структура «Ростеха» пытается вернуть долг в 1,42 млрд рублей через банкротство предпринимателя и иск к личному фонду
Илья Склюев
Анна Устинова
Егор Алеев / ТАСС
Егор Алеев / ТАСС

Входящий в контур «Ростеха» Национальный центр информатизации (НЦИ) 17 августа подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом основателя и генерального директора одной из крупнейших региональных IT-компаний – АО «БАРС груп» Тимура Ахмерова. Об этом говорится в деле, с которым ознакомились «Ведомости», но подробностей в карточке не приводится.

На следующий день, 18 августа, НЦИ обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском к личному фонду «Светлое озеро». Личный фонд, согласно п. 6 ст. 123.20-4 Гражданского кодекса РФ, отвечает своим имуществом по обязательствам учредителя в течение трех лет со дня создания. «Светлое озеро» было зарегистрировано 25 августа 2023 г., поэтому НЦИ подал иск за семь дней до истечения предусмотренного законом срока.

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