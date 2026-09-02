Основателя регионального цифровизатора медицины «БАРС груп» банкротят

На следующий день, 18 августа, НЦИ обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском к личному фонду «Светлое озеро». Личный фонд, согласно п. 6 ст. 123.20-4 Гражданского кодекса РФ, отвечает своим имуществом по обязательствам учредителя в течение трех лет со дня создания. «Светлое озеро» было зарегистрировано 25 августа 2023 г., поэтому НЦИ подал иск за семь дней до истечения предусмотренного законом срока.