Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON2 332+1,92%CNY Бирж.12,93+1,33%IMOEX2 187,33+0,39%RTSI794,27-0,05%RGBI113,88+0,21%RGBITR773,28+0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Власти обсуждают налоговые льготы разработчикам отечественных ИИ-моделей

Среди них – налоговый вычет и пониженные социальные взносы
Дарья Соловьева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В рамках подготовки подзаконных актов для вступившего в июле закона об ИИ ведется разработка мер поддержки разработчиков национальных и суверенных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта (ИИ). Среди них – ежегодный региональный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль из бюджета в сумме расходов, понесенных на создание модели ИИ. Об этом говорится в предложениях АНО «Цифровая экономика» по стимулированию отрасли, направленных в Минцифры в конце июля. «Ведомости» ознакомились с документом.

Порог получения льготы предлагается установить в размере не более 20 млрд руб. на одну организацию до 2030 г. Причем вложить компании должны в 5 раз больше. Региональный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль можно будет применять к расходам на создание модели, а также приобретение соответствующего оборудования, говорится в документе. Авторы предполагают, что основным регионом действия механизма станет Москва. По оценкам ключевых отечественных разработчиков больших фундаментальных моделей ИИ, позиция которых приводится в документе, на столицу приходится 90% расходов к вычету.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь