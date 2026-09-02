Власти обсуждают налоговые льготы разработчикам отечественных ИИ-моделей

Власти обсуждают налоговые льготы разработчикам отечественных ИИ-моделейСреди них – налоговый вычет и пониженные социальные взносы
В рамках подготовки подзаконных актов для вступившего в июле закона об ИИ ведется разработка мер поддержки разработчиков национальных и суверенных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта (ИИ). Среди них – ежегодный региональный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль из бюджета в сумме расходов, понесенных на создание модели ИИ. Об этом говорится в предложениях АНО «Цифровая экономика» по стимулированию отрасли, направленных в Минцифры в конце июля. «Ведомости» ознакомились с документом.
Порог получения льготы предлагается установить в размере не более 20 млрд руб. на одну организацию до 2030 г. Причем вложить компании должны в 5 раз больше. Региональный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль можно будет применять к расходам на создание модели, а также приобретение соответствующего оборудования, говорится в документе. Авторы предполагают, что основным регионом действия механизма станет Москва. По оценкам ключевых отечественных разработчиков больших фундаментальных моделей ИИ, позиция которых приводится в документе, на столицу приходится 90% расходов к вычету.