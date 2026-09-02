Власти обсуждают налоговые льготы разработчикам отечественных ИИ-моделей

Порог получения льготы предлагается установить в размере не более 20 млрд руб. на одну организацию до 2030 г. Причем вложить компании должны в 5 раз больше. Региональный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль можно будет применять к расходам на создание модели, а также приобретение соответствующего оборудования, говорится в документе. Авторы предполагают, что основным регионом действия механизма станет Москва. По оценкам ключевых отечественных разработчиков больших фундаментальных моделей ИИ, позиция которых приводится в документе, на столицу приходится 90% расходов к вычету.