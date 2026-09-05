Полицейские дроны патрулируют города: новости, которые вы могли пропустить

Немецкий художник Саймон Веккерт показал Digital Camouflage – цветастую гавайскую рубашку, узор на которой подобран так, что сбивает с толку «умные камеры», и они не распознают человека. Рисунок на ткани и яркие цвета разбивают контуры тела, ИИ не понимает, что перед ним человек, и не включает сканирование лица. «Умных камер» появляется все больше, и идея маскировки становится все популярнее. Эксперт по кибербезопасности Билл Сверинген разработал узор для нанесения на автомобиль, чтобы камера не распознавала его. В начале августа 2026 г. на конференции кибербезопасности Def Con в Лас-Вегасе он провел эксперимент. Камеры вроде тех, что используются для автоматического измерения скорости, не поняли, что перед ними автомобиль, а следовательно, даже не искали номерной знак.