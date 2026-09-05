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Полицейские дроны патрулируют города: новости, которые вы могли пропустить

Американские горки убивают людей, специальный узор делает автомобиль невидимым для «умной камеры»
Антон Осипов
Business Wire / АР
Business Wire / АР

На этой неделе стало известно, что один из самых экстремальных аттракционов мира убивает людей, Турция запустила полицейские дроны, разработана окраска для рубашки и машины, делающая их невидимыми для камер, знаменитая теория о правильно поставленном дедлайне трещит по швам, во время собеседований придется надевать зеркальную маску, в США нашли давно украденную работу Пикассо, полиция взломала дверь из-за современного искусства.

Приближаясь к Элизиуму

Полицейские дроны начали патрулирование улиц еще в одной стране. В Турции они подлетают к нарушителям, например, распивающим алкоголь в общественных местах, включают мигалку и по громкой связи требуют покинуть территорию. С февраля полицейские патрульные дроны поступили на службу в Алматы и других городах Казахстана. Их используют для борьбы с мелким хулиганством вроде выброса мусора мимо урны или перехода дороги в неположенном месте.

Дедлайн оказался не тот

У знаменитого гуру поведенческой экономики Дэна Ариели неприятности. В 2002 г. он опубликовал в журнале Psychological Science ставшую знаменитой статью о том, как правильно ставить дедлайн. Если у каждой задачи есть собственный срок сдачи, люди работают куда лучше, чем если у нескольких задач общий дедлайн или люди устанавливают крайний срок сами себе. Это утверждение цитируется во многих бизнес-учебниках и на деловых курсах.

Прошли годы, и сейчас тот же журнал Psychological Science напечатал статью с разоблачением. Независимые исследователи воссоздали эксперимент Ариели с дедлайном, но им не удалось получить те же результаты. А в данных Ариеля обнаружились аномалии и цифры, весьма сомнительные с точки зрения матанализа. Например, испытуемые выполняли три схожих задания по корректуре текста, в каждом из которых было по 100 ошибок. Теоретически один и тот же человек должен «отловить» примерно одинаковое количество ошибок в каждой работе. В воссозданном исследователями эксперименте так и произошло, а вот в эксперименте Ариеля – нет.

Рубашка-невидимка

Немецкий художник Саймон Веккерт показал Digital Camouflage – цветастую гавайскую рубашку, узор на которой подобран так, что сбивает с толку «умные камеры», и они не распознают человека. Рисунок на ткани и яркие цвета разбивают контуры тела, ИИ не понимает, что перед ним человек, и не включает сканирование лица. «Умных камер» появляется все больше, и идея маскировки становится все популярнее. Эксперт по кибербезопасности Билл Сверинген разработал узор для нанесения на автомобиль, чтобы камера не распознавала его. В начале августа 2026 г. на конференции кибербезопасности Def Con в Лас-Вегасе он провел эксперимент. Камеры вроде тех, что используются для автоматического измерения скорости, не поняли, что перед ними автомобиль, а следовательно, даже не искали номерной знак.

Business Wire / АР
Simon Weckert

Очень страшный аттракцион

Один из самых экстремальных аттракционов мира почти убил двух женщин. В калифорнийском парке развлечений Six Flags Magic Mountain есть легендарные американские горки (или как их называют в США – русские горки). Они разгоняются до 120 км/ч, а кресла свободно вращаются на 360 градусов. 5 июля 2026 г. 40-летняя Памела Гильен потеряла сознание после поездки. В больнице ей диагностировали тяжелую субдуральную гематому и сдавление мозга. Пришлось вскрывать череп, чтобы снизить давление. Через шесть дней на том же аттракционе впала в кому 25-летняя Наоми Грир-Уилкинсон. Ей провели срочную операцию на мозге, но она до сих пор не пришла в себя.

На днях CNN выпустила расследование, показавшее, что это не первый случай. 22-летний Кристофер Хоули умер от травмы мозга после того, как прокатился на этих горках в 2022 г. Также задокументировано более 70 жалоб на травмы головы или шеи с 2019 по 2022 г. Нейрохирурги уверены, что все эти случаи – результат резких ускорений и торможений во время поездки по горкам. С 12 июля аттракцион закрыт и до сих пор не работает. С тех пор акции владельца парка, компании Cedar Fair, упали на 20%.

Соискатель в зеркальной маске

В январе 2025 г. студент Колумбийского университета Рой Ли буквально взорвал мир рекрутинга. Он успешно прошел онлайн-собеседование в Amazon, а потом выложил видео, как ему это удалось. Ли пользовался написанной им программой-суфлером, которая подсказывала с помощью ИИ правильные ответы. Трюк удался, хотя рекрутер попросил его поделиться изображением экрана: программа специально была создана так, чтобы быть видимой только Ли. За обман его отчислили из Колумбийского университета, но он не расстроился и основал стартап по созданию ИИ-суфлеров.

Он не единственный, кто делает подобные суфлеры. В недавнем исследовании SHRM Labs утверждается, что ИИ-подсказчиками с июля 2025 г. по январь 2026 г. пользовалось около 20 000 человек, проходивших собеседование на платформе Fabric – это 38,5% соискателей. Уже появилась шутка, что рекрутеры заставят соискателей надевать зеркальные маски (фактически зеркало с прорезанными для глаз и рта дырками), чтобы видеть, что в самом деле показывается на экране компьютера соискателя.

Станиславскому бы понравилось

В Ванкувере из-за современного искусства полиция взломала дверь. Ночью прохожий заметил через окно, что в галерее Access с человеком случилась беда. Он полез в ящик, в котором перевозят предметы искусства, и то ли наполовину застрял в нем, то ли неожиданно потерял сознание. Из ящика торчали только ноги. Понаблюдав некоторое время и не заметив движения, прохожий позвонил в службу спасения. Сотрудники экстренных служб взглянули через окно и согласились, что человек явно попал в беду. Они взломали дверь в галерею и… обнаружили, что это скульптура «Без названия» художницы Эллисы Пьер (2024), очень похожая на копающегося в ящике человека. Теперь галерея пытается понять, кому предъявить счет за ремонт двери в 1000 канадских долларов ($722).

Business Wire / АР
ACCESS GALLERY

Возвращение Пикассо

Американец Тимоти Дерц зашел проверить квартиру, которую он сдавал в аренду, после съезда жильца. Его внимание привлек черно-белый постер в рамке, висевший на весьма странном месте: за дверью в дальней спальне. Дерц думал выбросить картинку, но что-то заставило его зайти к знакомому антиквару. Оказалось, это подлинный офорт Пабло Пикассо Torero, его стоимость оценивается от $35 000 до $50 000.

Офорт был украден 16 февраля 2018 г. из галереи DeLind Fine Art в Милуоки (Висконсин). Кто-то снял его со стены и вышел. Пропажу заметили не сразу, а видеонаблюдения в зале не было. Вору ничего не грозит: срок давности давно прошел, в Висконсине по таким преступлениям он составляет шесть лет. Вопрос в том, выплатит ли галерея Дерцу давно обещанную награду в $10 000 за помощь в возвращении офорта. Ведь теперь шедевр Пикассо принадлежит уже не галерее, а страховой компании, возместившей убытки от кражи.

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