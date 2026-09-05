Полицейские дроны патрулируют города: новости, которые вы могли пропустить

Полицейские дроны патрулируют города: новости, которые вы могли пропуститьАмериканские горки убивают людей, специальный узор делает автомобиль невидимым для «умной камеры»
На этой неделе стало известно, что один из самых экстремальных аттракционов мира убивает людей, Турция запустила полицейские дроны, разработана окраска для рубашки и машины, делающая их невидимыми для камер, знаменитая теория о правильно поставленном дедлайне трещит по швам, во время собеседований придется надевать зеркальную маску, в США нашли давно украденную работу Пикассо, полиция взломала дверь из-за современного искусства.
Приближаясь к Элизиуму
Полицейские дроны начали патрулирование улиц еще в одной стране. В Турции они подлетают к нарушителям, например, распивающим алкоголь в общественных местах, включают мигалку и по громкой связи требуют покинуть территорию. С февраля полицейские патрульные дроны поступили на службу в Алматы и других городах Казахстана. Их используют для борьбы с мелким хулиганством вроде выброса мусора мимо урны или перехода дороги в неположенном месте.
Дедлайн оказался не тот
У знаменитого гуру поведенческой экономики Дэна Ариели неприятности. В 2002 г. он опубликовал в журнале Psychological Science ставшую знаменитой статью о том, как правильно ставить дедлайн. Если у каждой задачи есть собственный срок сдачи, люди работают куда лучше, чем если у нескольких задач общий дедлайн или люди устанавливают крайний срок сами себе. Это утверждение цитируется во многих бизнес-учебниках и на деловых курсах.
Прошли годы, и сейчас тот же журнал Psychological Science напечатал статью с разоблачением. Независимые исследователи воссоздали эксперимент Ариели с дедлайном, но им не удалось получить те же результаты. А в данных Ариеля обнаружились аномалии и цифры, весьма сомнительные с точки зрения матанализа. Например, испытуемые выполняли три схожих задания по корректуре текста, в каждом из которых было по 100 ошибок. Теоретически один и тот же человек должен «отловить» примерно одинаковое количество ошибок в каждой работе. В воссозданном исследователями эксперименте так и произошло, а вот в эксперименте Ариеля – нет.
Рубашка-невидимка
Немецкий художник Саймон Веккерт показал Digital Camouflage – цветастую гавайскую рубашку, узор на которой подобран так, что сбивает с толку «умные камеры», и они не распознают человека. Рисунок на ткани и яркие цвета разбивают контуры тела, ИИ не понимает, что перед ним человек, и не включает сканирование лица. «Умных камер» появляется все больше, и идея маскировки становится все популярнее. Эксперт по кибербезопасности Билл Сверинген разработал узор для нанесения на автомобиль, чтобы камера не распознавала его. В начале августа 2026 г. на конференции кибербезопасности Def Con в Лас-Вегасе он провел эксперимент. Камеры вроде тех, что используются для автоматического измерения скорости, не поняли, что перед ними автомобиль, а следовательно, даже не искали номерной знак.
Очень страшный аттракцион
Один из самых экстремальных аттракционов мира почти убил двух женщин. В калифорнийском парке развлечений Six Flags Magic Mountain есть легендарные американские горки (или как их называют в США – русские горки). Они разгоняются до 120 км/ч, а кресла свободно вращаются на 360 градусов. 5 июля 2026 г. 40-летняя Памела Гильен потеряла сознание после поездки. В больнице ей диагностировали тяжелую субдуральную гематому и сдавление мозга. Пришлось вскрывать череп, чтобы снизить давление. Через шесть дней на том же аттракционе впала в кому 25-летняя Наоми Грир-Уилкинсон. Ей провели срочную операцию на мозге, но она до сих пор не пришла в себя.
На днях CNN выпустила расследование, показавшее, что это не первый случай. 22-летний Кристофер Хоули умер от травмы мозга после того, как прокатился на этих горках в 2022 г. Также задокументировано более 70 жалоб на травмы головы или шеи с 2019 по 2022 г. Нейрохирурги уверены, что все эти случаи – результат резких ускорений и торможений во время поездки по горкам. С 12 июля аттракцион закрыт и до сих пор не работает. С тех пор акции владельца парка, компании Cedar Fair, упали на 20%.
Соискатель в зеркальной маске
В январе 2025 г. студент Колумбийского университета Рой Ли буквально взорвал мир рекрутинга. Он успешно прошел онлайн-собеседование в Amazon, а потом выложил видео, как ему это удалось. Ли пользовался написанной им программой-суфлером, которая подсказывала с помощью ИИ правильные ответы. Трюк удался, хотя рекрутер попросил его поделиться изображением экрана: программа специально была создана так, чтобы быть видимой только Ли. За обман его отчислили из Колумбийского университета, но он не расстроился и основал стартап по созданию ИИ-суфлеров.
Он не единственный, кто делает подобные суфлеры. В недавнем исследовании SHRM Labs утверждается, что ИИ-подсказчиками с июля 2025 г. по январь 2026 г. пользовалось около 20 000 человек, проходивших собеседование на платформе Fabric – это 38,5% соискателей. Уже появилась шутка, что рекрутеры заставят соискателей надевать зеркальные маски (фактически зеркало с прорезанными для глаз и рта дырками), чтобы видеть, что в самом деле показывается на экране компьютера соискателя.
Станиславскому бы понравилось
В Ванкувере из-за современного искусства полиция взломала дверь. Ночью прохожий заметил через окно, что в галерее Access с человеком случилась беда. Он полез в ящик, в котором перевозят предметы искусства, и то ли наполовину застрял в нем, то ли неожиданно потерял сознание. Из ящика торчали только ноги. Понаблюдав некоторое время и не заметив движения, прохожий позвонил в службу спасения. Сотрудники экстренных служб взглянули через окно и согласились, что человек явно попал в беду. Они взломали дверь в галерею и… обнаружили, что это скульптура «Без названия» художницы Эллисы Пьер (2024), очень похожая на копающегося в ящике человека. Теперь галерея пытается понять, кому предъявить счет за ремонт двери в 1000 канадских долларов ($722).
Возвращение Пикассо
Американец Тимоти Дерц зашел проверить квартиру, которую он сдавал в аренду, после съезда жильца. Его внимание привлек черно-белый постер в рамке, висевший на весьма странном месте: за дверью в дальней спальне. Дерц думал выбросить картинку, но что-то заставило его зайти к знакомому антиквару. Оказалось, это подлинный офорт Пабло Пикассо Torero, его стоимость оценивается от $35 000 до $50 000.
Офорт был украден 16 февраля 2018 г. из галереи DeLind Fine Art в Милуоки (Висконсин). Кто-то снял его со стены и вышел. Пропажу заметили не сразу, а видеонаблюдения в зале не было. Вору ничего не грозит: срок давности давно прошел, в Висконсине по таким преступлениям он составляет шесть лет. Вопрос в том, выплатит ли галерея Дерцу давно обещанную награду в $10 000 за помощь в возвращении офорта. Ведь теперь шедевр Пикассо принадлежит уже не галерее, а страховой компании, возместившей убытки от кражи.