Государственные компании увеличивают закупки стационарных телефонов

Денежный объем закупочных процедур действительно вырос на 28%, сказал представитель «Росэлторга», не раскрывая абсолютных цифр. При этом почти весь объем закупок стационарных телефонов обеспечивает сектор 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием), который вырос в 4 раза год к году до 116 млн руб., следует из статистики «РТС-тендера». Рост целиком связан с 223-ФЗ, подтвердил представитель «Росэлторга». Как добавила эксперт «Контур.Закупок» Анна Маркичева, несмотря на то что закупочная активность стала выше, средняя цена закупки снизилась на 22,8% – до 486 930 руб.