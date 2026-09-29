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Главная / Технологии /

Государственные компании увеличивают закупки стационарных телефонов

Такой спрос эксперты связывают с ограничениями мобильной связи и переходом на защищенные каналы коммуникаций
Дарья Соловьева
Рост рынка фактически обеспечили закупки «Ростелекома»
Рост рынка фактически обеспечили закупки «Ростелекома» / Максим Стулов / Ведомости

Расходы государственных компаний на закупку стационарных телефонных аппаратов в январе – августе 2026 г. выросли более чем втрое год к году до 118 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель электронной площадки «РТС-тендер». Количество закупок стационарных телефонов год к году также возросло на 12,5% до 3595 процедур, следует из данных «Контур.Закупок».

Денежный объем закупочных процедур действительно вырос на 28%, сказал представитель «Росэлторга», не раскрывая абсолютных цифр. При этом почти весь объем закупок стационарных телефонов обеспечивает сектор 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием), который вырос в 4 раза год к году до 116 млн руб., следует из статистики «РТС-тендера». Рост целиком связан с 223-ФЗ, подтвердил представитель «Росэлторга». Как добавила эксперт «Контур.Закупок» Анна Маркичева, несмотря на то что закупочная активность стала выше, средняя цена закупки снизилась на 22,8% – до 486 930 руб.

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