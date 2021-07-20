Вице-президент Apple: «Мы очень-очень довольны динамикой в России»Дженнифер Бейли рассказала «Ведомостям» о планах развития Apple Pay в России
Apple открыла держателям карт «Мир» доступ к Apple Pay. Вице-президент Apple Дженнифер Бейли рассказала «Ведомостям» о том, насколько популярен этот бесконтактный платежный сервис в России, какие еще национальные платежные системы поддерживают Apple Pay и что нужно для выхода «Мир» на американский рынок Дженнифер Бейли.
– Мы поддерживаем местные платежные системы, чтобы сделать Apple Pay доступной как можно большему количеству пользователей и банков-эмитентов. Как вы знаете, в России уже более двухсот банков, работающих с Apple Pay, и добавление «Национальной системы платежных карт» (НСПК) и карт «Мир» – это еще один шаг, расширяющий возможности пользователей iPhone. Apple Pay поддерживает ряд других местных национальных платежных систем – например, это дебетовые системы в Ираке, Канаде, Франции. Мы поддерживаем EFTPOS в Австралии, Union Pay в Китае, GiroCard в Германии. Это требует тесного сотрудничества по многим вопросам, и я знаю, что наши местные партнеры проделали огромную техническую работу, чтобы Apple Pay можно было использовать в магазинах и для онлайн-платежей.
– Мне неизвестны какие-либо особые условия или требования со стороны Центрального банка. Мы работали в ряде стран, чтобы технически и с точки зрения бизнеса поддержать местные схемы оплаты. И наш подход в России и наше партнерство с НСПК очень похожи на отношения с другими местными платежными системами, на все другие форматы, которые мы поддерживаем в глобальном масштабе.
– Мы очень рады тому, насколько быстро развивается Apple Pay в России. С пандемией он стал еще более популярным способом оплаты, поскольку в такое время бесконтактные платежи безопаснее. Мы не публикуем конкретные цифры, но я хочу сказать, что мы очень-очень довольны динамикой и ростом Apple Pay в России. Россия – одна из самых успешных стран [в нашей системе]. Активность российских покупателей, пользующихся Apple Pay, очень высока, нас радуют российские показатели.
– Мы задействуем схожую бизнес-модель, по которой мы работаем с платежными системами и банками во всем мире. В России мы также применяем нашу стандартную бизнес-модель.
– Мой ответ будет скорее нет, чем да. Мне известно, что карты «Мир» доступны в некоторых других странах, но не в США. Эта часть работы находится на стороне НСПК, которая подразумевает разработку соответствующей технологии для терминалов или для покупок в онлайн-магазинах для различных стран. НСПК предоставляет технологию, которая и позволяет терминалам принимать платежи с карт «Мир», задействуя Apple Pay. Если НСПК решит расширить географию на США, то потребуется работа с поставщиками платежных терминалов.
– Мы получаем множество запросов со всего мира расширить географию Apple Card и Apple Cash на другие страны, но пока мы такие планы не анонсируем.