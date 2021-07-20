– Мы поддерживаем местные платежные системы, чтобы сделать Apple Pay доступной как можно большему количеству пользователей и банков-эмитентов. Как вы знаете, в России уже более двухсот банков, работающих с Apple Pay, и добавление «Национальной системы платежных карт» (НСПК) и карт «Мир» – это еще один шаг, расширяющий возможности пользователей iPhone. Apple Pay поддерживает ряд других местных национальных платежных систем – например, это дебетовые системы в Ираке, Канаде, Франции. Мы поддерживаем EFTPOS в Австралии, Union Pay в Китае, GiroCard в Германии. Это требует тесного сотрудничества по многим вопросам, и я знаю, что наши местные партнеры проделали огромную техническую работу, чтобы Apple Pay можно было использовать в магазинах и для онлайн-платежей.