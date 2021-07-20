Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Технологии / Интервью

Вице-президент Apple: «Мы очень-очень довольны динамикой в России»

Дженнифер Бейли рассказала «Ведомостям» о планах развития Apple Pay в России
Валерий Кодачигов
Вице-президент Apple Дженнифер Бейли /Justin Sullivan / Getty Images via AFP

Apple открыла держателям карт «Мир» доступ к Apple Pay. Вице-президент Apple Дженнифер Бейли рассказала «Ведомостям» о том, насколько популярен этот бесконтактный платежный сервис в России, какие еще национальные платежные системы поддерживают Apple Pay и что нужно для выхода «Мир» на американский рынок Дженнифер Бейли.

– Почему вы решили открыть доступ «Миру» к Apple Pay? 

– Мы поддерживаем местные платежные системы, чтобы сделать Apple Pay доступной как можно большему количеству пользователей и банков-эмитентов. Как вы знаете, в России уже более двухсот банков, работающих с Apple Pay, и добавление «Национальной системы платежных карт» (НСПК) и карт «Мир» – это еще один шаг, расширяющий возможности пользователей iPhone. Apple Pay поддерживает ряд других местных национальных платежных систем – например, это дебетовые системы в Ираке, Канаде, Франции. Мы поддерживаем EFTPOS в Австралии, Union Pay в Китае, GiroCard в Германии. Это требует тесного сотрудничества по многим вопросам, и я знаю, что наши местные партнеры проделали огромную техническую работу, чтобы Apple Pay можно было использовать в магазинах и для онлайн-платежей.

Держатели карт «Мир» смогут оплачивать покупки через Apple Pay

Ликвидирован один из последних недостатков системы «Мир», говорят эксперты
- Ставили ли ЦБ и НСПК перед вами какие-то особые условия предоставления сервиса в России? Отличаются ли ваши условия для эмитентов карты «Мир» от тех, что действуют для Visa и MasterCard?

– Мне неизвестны какие-либо особые условия или требования со стороны Центрального банка. Мы работали в ряде стран, чтобы технически и с точки зрения бизнеса поддержать местные схемы оплаты. И наш подход в России и наше партнерство с НСПК очень похожи на отношения с другими местными платежными системами, на все другие форматы, которые мы поддерживаем в глобальном масштабе.

– Apple Pay запущен в России в 2016 г. Можете ли вы оценить итоги деятельности за неполные пять лет? 

– Мы очень рады тому, насколько быстро развивается Apple Pay в России. С пандемией он стал еще более популярным способом оплаты, поскольку в такое время бесконтактные платежи безопаснее. Мы не публикуем конкретные цифры, но я хочу сказать, что мы очень-очень довольны динамикой и ростом Apple Pay в России. Россия – одна из самых успешных стран [в нашей системе]. Активность российских покупателей, пользующихся Apple Pay, очень высока, нас радуют российские показатели. 

- Известно, что банки-эмитенты отчисляют Apple с операций по Apple Pay процент от суммы транзакции. Будет ли взиматься комиссия за операции по картам «Мир»? 

– Мы задействуем схожую бизнес-модель, по которой мы работаем с платежными системами и банками во всем мире. В России мы также применяем нашу стандартную бизнес-модель.

– Смогу ли я платить по Apple Pay в странах, где не принимают карты «Мир», например, в США?

– Мой ответ будет скорее нет, чем да. Мне известно, что карты «Мир» доступны в некоторых других странах, но не в США. Эта часть работы находится на стороне НСПК, которая подразумевает разработку соответствующей технологии для терминалов или для покупок в онлайн-магазинах для различных стран. НСПК предоставляет технологию, которая и позволяет терминалам принимать платежи с карт «Мир», задействуя Apple Pay. Если НСПК решит расширить географию на США, то потребуется работа с поставщиками платежных терминалов. 

– Планируете ли вы вывод на российский рынок Apple Card и системы денежных переводов Apple Cash?

– Мы получаем множество запросов со всего мира расширить географию Apple Card и Apple Cash на другие страны, но пока мы такие планы не анонсируем.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных