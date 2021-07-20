Держатели карт «Мир» смогут оплачивать покупки через Apple Pay

В конце прошлого года стало известно, что по числу пользователей Apple Pay Россия заняла 2-е место в мире после США. Количество подписчиков Apple Pay как в России, так и во всем мире Apple не раскрывает. На конец 2020 г. в России было активно 20–25 млн iPhone, поддерживающих Apple Pay, рассказал источник «Ведомостей» в компании – партнере нескольких платежных систем. По данным компании – партнера производителей электроники, за первые шесть месяцев 2021 г. в России было продано более 2 млн смартфонов Apple. Платежи также осуществляются с помощью умных часов Apple Watch, есть опция бесконтактных платежей у планшетов iPad, товары и услуги в интернет-магазинах с помощью Apple Pay можно оплачивать на компьютерах iMac.