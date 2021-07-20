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Держатели карт «Мир» смогут оплачивать покупки через Apple Pay

Ликвидирован один из последних недостатков системы «Мир», говорят эксперты
Валерий Кодачигов Вадим Арапов
В конце прошлого года стало известно, что по числу пользователей Apple Pay Россия заняла 2-е место в мире после США /Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

С 20 июля держатели карт «Мир», обслуживаемых Национальной системой платежных карт (НСПК), смогут подключать их к Apple Pay и платить ими с помощью устройств Apple, об этом «Ведомостям» рассказали представители платежной системы и вице-президент Apple по Apple Pay Дженнифер Бейли.

Поддерживать сервис начнут восемь банков – эмитентов «Мира», среди которых «Сбер», ВТБ, Россельхозбанк, «Почта банк», «Тинькофф» и др. Эти банки обслуживают более 80% от выпущенных карт «Мир» (один только «Сбер» – около 50%, отметил представитель НСПК). Спрогнозировать, сколько держателей «Мира» захотят подключить карты к Apple Pay, он затруднился.

Платежная система «Мир», созданная в 2014 г. и управляемая НСПК (контролируется Центробанком), сейчас обслуживает около 100 млн карт (+22% к первому полугодию 2020 г.). «Мир» принимают к оплате в 11 странах – это государства бывшего СССР, Турция, Вьетнам, Кипр. В этот список НСПК включает также частично признанные Абхазию и Южную Осетию. Тестовые операции уже проведены в Великобритании, ОАЭ, Южной Корее, сообщил «Ведомостям» представитель НСПК.

«Мир» не первая локальная платежная система, с которой работает Apple Pay. Расплатиться гаджетом Apple позволяет саудовская система Mada, австралийская eftpos, немецкая Girocard, говорится в описании этих платформ. «Мы поддерживаем местные дебетовые системы в Ираке, Канаде, Франции, Австралии, мы поддерживаем China Union Pay в Китае», – перечисляет Бейли в интервью «Ведомостям».

Интерес финтех-подразделения Apple к России объясним. Apple Pay заработал в России в 2016 г., через два года после премьеры в США, а уже в 2017 г. наша страна вышла на 1-е место в Европе по количеству банков, поддерживающих этот платежный сервис.

В конце прошлого года стало известно, что по числу пользователей Apple Pay Россия заняла 2-е место в мире после США. Количество подписчиков Apple Pay как в России, так и во всем мире Apple не раскрывает. На конец 2020 г. в России было активно 20–25 млн iPhone, поддерживающих Apple Pay, рассказал источник «Ведомостей» в компании – партнере нескольких платежных систем. По данным компании – партнера производителей электроники, за первые шесть месяцев 2021 г. в России было продано более 2 млн смартфонов Apple. Платежи также осуществляются с помощью умных часов Apple Watch, есть опция бесконтактных платежей у планшетов iPad, товары и услуги в интернет-магазинах с помощью Apple Pay можно оплачивать на компьютерах iMac.

Подавляющее большинство пользователей поддерживающих Apple Pay устройств в России пользуется бесконтактными платежами, уточняет руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

«Наши российские пользователи любят Apple Pay, и они используют его каждый день. В пандемию платежи с его помощью стали еще более популярными из соображений безопасности», – утверждает Бейли.

В первом полугодии 2021 г. самым популярным мобильным платежным сервисом среди клиентов «МТС банка» по-прежнему остается Apple Pay: через него было совершено 37% бесконтактных транзакций, говорит представитель МТС Алексей Меркутов.

«На 2-м месте Google Pay с 34%, далее следует Samsung Pay с 24% и всего 5% делят между собой остальные pay-сервисы». Доля платежных сервисов в общем денежном обороте операций по картам «МТС банка» увеличилась в первом полугодии этого года до 26% против 21% годом ранее, а доля транзакций – до 28% с 23%, рассказывает Меркутов.

«Популярность бесконтактных платежей в России может частично объясняться тем, что в отличие от западных стран классические карточные продукты получили распространение среди пользователей значительно позже, так же как и терминалы для оплаты картами в ритейле, – считает партнер и руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга. – В результате у потребителей не сформировалась привычка пользоваться картами для оплаты покупок, а у ритейла не было большого парка старых терминалов, которые было бы дорого менять на новые, с поддержкой бесконтактных платежей».

По наиболее актуальным данным Loop Ventures, к началу IV квартала 2020 г. во всем мире насчитывалось 507 млн пользователей Apple Pay (+15% к аналогичному периоду 2019 г.). К началу IV квартала прошлого года сервис был активирован у 51% владельцев iPhone против 48% годом ранее, сообщает исследовательская компания, количество торговых точек, сайтов и мобильных приложений выросло по сравнению с 2019 г. на 20%.

Председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева отмечает, что «Мир» стал успешным проектом благодаря активной поддержке государства: «Доля «Мира» в общероссийской эмиссии платежных карт достигла 30%. Такую долю рынка карты смогли завоевать благодаря закону о национальной платежной системе, который перевел все государственные выплаты, в том числе зарплаты бюджетников, на национальную платформу.

Международные платежные системы добивались такого объема эмиссии в России 20 лет, а «Миру» потребовалось всего пять лет». Плюс ко всему по закону карты «Мир» обязаны принимать во всех торговых точках России, что также способствует популярности системы, отмечает Обаева: «Есть точки, где можно расплатиться «Миром», но нельзя Visa». Сейчас карты «Мир» можно привязать к собственной системе бесконтактных платежей НСПК Mir Pay, Samsung Pay и Sberpay. Невозможность привязать карту «Мир» к Apple Pay была одним из немногих ее оставшихся недостатков, считает она.

«В общем объеме бесконтактных транзакций доля трат, совершенных клиентами ВТБ с использованием смартфонов, постоянно увеличивается и уже сегодня достигает 60–70%, рассказывает член правления банка Святослав Островский. – Со стороны клиентов, в частности тех, кто получает или планирует получать выплаты от государства, мы видим значительный спрос на карты «Мир»: только наш банк выдал более 10 млн таких карт. Мы ожидаем, что новая опция не только откроет нашим клиентам новый формат бесконтактной оплаты покупок, но и позволит им с легкостью отказаться от пластика».

«Apple Pay – частый запрос наших клиентов, которые пользуются картами «Мир». Поэтому для нас важно подключение этого сервиса, – отметил представитель «Тинькофф». – Прогнозы о подключении давать рано, однако мы рассчитываем, что новый сервис будет популярен среди наших клиентов с картами «Мир».

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, подключение «Мир» к Apple Pay будет востребовано: «Аудитория пользователей «Мир» расширяется, естественно, людям пользующимся iPhone, удобнее расплачиваться с помощью телефона. Карты «Мир» используют не только бюджетники, доля пользователей iPhone среди которых, возможно, ниже, чем у работающих в коммерческих структурах. Карту заводят те, кто хочет получать кэшбэк за турпоездки, проезд в транспорте и др.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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