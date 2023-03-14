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«Отечественные разработчики могут блоху подковать, но никому об этом не скажут»

Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская о брешах в цифровой инфраструктуре компаний и перспективах российских решений
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская / Евгений Разумный / Ведомости

Доходы российских разработчиков решений по кибербезопасности в 2022 г. выросли. Среди причин увеличения выручки – необходимость реагировать на беспрецедентное количество хакерских атак, замещение ушедших зарубежных вендоров и ужесточение регулирования сегмента информационной безопасности (ИБ). Президент группы компаний InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская в интервью «Ведомостям» рассказала о том, какие зарубежные IT-решения не получается заменить, почему госкомпаниям порой вредно разрабатывать собственный софт, как эффективнее бороться с утечками персональных данных и почему ее не пугает эмиграция айтишников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных