«Отечественные разработчики могут блоху подковать, но никому об этом не скажут»Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская о брешах в цифровой инфраструктуре компаний и перспективах российских решений
Доходы российских разработчиков решений по кибербезопасности в 2022 г. выросли. Среди причин увеличения выручки – необходимость реагировать на беспрецедентное количество хакерских атак, замещение ушедших зарубежных вендоров и ужесточение регулирования сегмента информационной безопасности (ИБ). Президент группы компаний InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская в интервью «Ведомостям» рассказала о том, какие зарубежные IT-решения не получается заменить, почему госкомпаниям порой вредно разрабатывать собственный софт, как эффективнее бороться с утечками персональных данных и почему ее не пугает эмиграция айтишников.
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