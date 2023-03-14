«Отечественные разработчики могут блоху подковать, но никому об этом не скажут»

Доходы российских разработчиков решений по кибербезопасности в 2022 г. выросли. Среди причин увеличения выручки – необходимость реагировать на беспрецедентное количество хакерских атак, замещение ушедших зарубежных вендоров и ужесточение регулирования сегмента информационной безопасности (ИБ). Президент группы компаний InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская в интервью «Ведомостям» рассказала о том, какие зарубежные IT-решения не получается заменить, почему госкомпаниям порой вредно разрабатывать собственный софт, как эффективнее бороться с утечками персональных данных и почему ее не пугает эмиграция айтишников.