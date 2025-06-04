Утечка по вине подрядчика

Анализ судебной практики показывает, что, даже если утечка произошла на стороне подрядчика, именно оператор будет привлечен к административной ответственности за утечку. Аргумент оператора о том, что утечка произошла по вине его подрядчика, а сам оператор не виновен, как правило, не убеждает суды освободить последнего от административной ответственности.