Неизбежный Max

Неизбежный MaxПочему приход национального мессенджера был лишь вопросом времени
От моего дома до спортзала и редакции есть несколько простых маршрутов: на трамвае, на автобусе или на метро. В зависимости от того, насколько я спешу, от настроения или от погоды, я выбираю более удобный. Но навигатор каждый день упорно предлагает мне избежать пересадок и всю дорогу идти пешком.
Требование по переходу на мессенджер Max укладывается примерно в ту же логику.
У меня уже установлено целых два мессенджера (в одном – рабочие и личные чаты, в другом – домовой чат), и третьего мне особо не нужно. Но государство и компании активно настаивают на том, что мессенджер Max абсолютно универсален и сможет заменить их все. И даже чуточку больше: благодаря ему я смогу совершать банковские переводы, оплачивать госпошлины или покупать алкоголь по QR-коду.
Но для переводов денег на моем телефоне уже установлены приложения банков, для оплаты госпошлин – «Госуслуги». А вот аналогов третьей функции действительно нигде нет. Теоретически сейчас для подтверждения покупки товаров 18+ нужно отсканировать товар, а затем QR-код в профиле Max, благодаря чему бутылку шампанского к новогоднему столу можно будет приобрести на кассе самообслуживания без участия консультанта.
На практике есть загвоздка: как и у любого другого нового проекта, у него есть ограничения. И пока что приобрести спиртное на кассе самообслуживания без объявления на весь магазин о том, что ко мне непременно должен подойти сотрудник, я могу лишь в некоторых магазинах, как писали СМИ. Это 10 магазинов «Магнита», 18 точек «Пятерочки», 5 «Перекрестков», 12 гипермаркетов «Ленты», и еще в нескольких сетях – в основном в Москве или Санкт-Петербурге.
И если бы эта функция полноценно работала, а еще, например, давала возможность в столице приобретать алкоголь после 23.00, то количество скачиваний Max непременно превысило бы количество загрузок Wildberries.
Проблема в том, что подобная минималистская «полумера» пока проявляется почти во всех заявленных уникальных функциях Max. И именно в тех, которые должны были бы мотивировать пользователя выбрать новый суперапп. Из банковских услуг доступны только два банка – Альфа-банк и ВТБ, найти конкретное мини-приложение в основном можно только через сторонние ссылки, а создавать свои каналы или чат-боты может только ограниченное количество компаний. В интерфейсе мессенджера понятны и доступны всего четыре страницы – «контакты», «звонки», «чаты» и «профиль», что, в общем-то, есть уже в любом другом мессенджере.
Нельзя сказать, что технически это слабое решение или вовсе ненужное пользователям. Понятно, что в эпоху санкций любое государство будет стремиться к полному импортозамещению. Ведь один популярный мессенджер Роскомнадзор уже блокирует, а блокировку второго мы протестировали еще в 2018 г. (да, вышло так себе).
Идея супераппа, где можно и еду заказать, и штраф оплатить, сама по себе не нова и вполне логична. WeChat в КНР давно стал примером того, как один сервис может закрывать сразу десятки повседневных задач. Но на практике суперапп работает только тогда, когда он действительно полноценно заменяет другие сервисы и предлагает пользователю что-то новое.
Например, есть суперапп «Яндекс Go». Чтобы заказать еду, вызвать курьера или заказать такси, мне не нужно скачивать очередное новейшее приложение, потому что в 2020 г. «Яндекс» сделал это за меня, подменив приложение «Яндекс такси» приложением «Яндекс Go». Теперь хочу я того или нет, но каждый раз, ожидая такси, я могу сравнить аэрогрили в «Яндекс маркете».
Если бы вдруг «Госуслуги» обновились до версии Maх, у меня бы не осталось выбора. Но национальный суперапп сейчас еще не объясняет пользователю, зачем именно ему скачивать и регистрироваться еще в одном мессенджере. Поэтому пока что Max на моем телефоне установлен не потому, что он нужен мне уже сейчас, а потому, что может пригодиться «в какой-то момент».
Конечно, массовый переход на Max – это вопрос времени. Когда код подтверждения от «Госуслуг», банков, страховой, а может, даже и такси нельзя будет получить никаким другим способом, тогда мы с вами и встретимся в «Максе». Но внедрение национального мессенджера требуется уже здесь и сейчас. И пользовательское впечатление от продукта тоже складывается здесь и сейчас, а не на перспективу будущей лучшей версии. Пока что мессенджер остается той самой неудобной дорогой в навигаторе, которую почему-то нам предлагают.