Неизбежный Max

Проблема в том, что подобная минималистская «полумера» пока проявляется почти во всех заявленных уникальных функциях Max. И именно в тех, которые должны были бы мотивировать пользователя выбрать новый суперапп. Из банковских услуг доступны только два банка – Альфа-банк и ВТБ, найти конкретное мини-приложение в основном можно только через сторонние ссылки, а создавать свои каналы или чат-боты может только ограниченное количество компаний. В интерфейсе мессенджера понятны и доступны всего четыре страницы – «контакты», «звонки», «чаты» и «профиль», что, в общем-то, есть уже в любом другом мессенджере.