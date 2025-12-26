Мошенник тоже не мамонт

«Поэтому, как только с вами кто бы то ни было [ни связался] и каким бы голосом человек ни говорил – учитывая возможности искусственного интеллекта, это особенно опасно, – как только начинают говорить о деньгах и каком-то имуществе, сразу же кладите трубку. Сразу же, даже не стоит вообще ни одного слова по этому поводу говорить. Если банки и прочее – у вас там есть с кем разговаривать, есть люди, которых вы лично знаете. Вот при посещении банка и нужно решать проблемы. Это самый лучший способ. Ни с кем и никогда прошу не обсуждать никаких вопросов, связанных с деньгами и имуществом», – по-отечески просил россиян Путин.