Главная / Мнения /

Мошенник тоже не мамонт

Почему ни одна мера из 50 предложенных для борьбы с мошенниками не сможет защитить граждан
Екатерина Кинякина , редактор отдела «Технологии и телекоммуникации»

«Технологии и телекоммуникации» Иван Иванович поправил очки в толстой оправе и на стареньком смартфоне внимательно прочел sms от банка, в котором он хранит пенсию: «Для получения информации о возможности начисления страховых выплат перейдите по ссылке...» И дальше: «Никогда не переходите по внешним ссылкам!»

Иван Иванович – собирательный персонаж. Это может быть человек с высшим образованием, солидной финансовой подушкой и цифровой грамотностью выше среднего, который внимательно следит за новостями и знает, что кругом орудуют мошенники. Это может быть мама троих детей в декрете, пенсионер из удаленного населенного пункта или даже известная певица. Но кем бы он ни был, такой поток проверочных кодов, информационных сообщений и дисклеймеров запутает даже самого внимательного пользователя цифровых сервисов. Именно этим и пользуются мошенники.

Про них в уходящем году говорили везде. МВД постоянно предупреждало о новых мошеннических схемах через СМИ. Минцифры с правительством прорабатывали ограничительные и карательные меры, которые должны, по идее, нас от этих схем защищать. ЦБ подсчитывал украденные у граждан миллиарды, банки и операторы рапортовали о новых инструментах защиты пользователей. А депутаты и сенаторы комментировали все это в своих Telegram-каналах, никак особенно на сам процесс не влияя.

Даже президент на «Итогах года» показал свою осведомленность в вопросах борьбы с телефонным мошенничеством и дал совет россиянам на случай, когда им звонят незнакомцы. Путин отметил, что ситуация с мошенниками «никуда не делась» и по мере усложнения и увеличения возможностей использования различных технических средств аферисты будут и дальше совершенствовать свои инструменты для вымогательства денег.

«Поэтому, как только с вами кто бы то ни было [ни связался] и каким бы голосом человек ни говорил – учитывая возможности искусственного интеллекта, это особенно опасно, – как только начинают говорить о деньгах и каком-то имуществе, сразу же кладите трубку. Сразу же, даже не стоит вообще ни одного слова по этому поводу говорить. Если банки и прочее – у вас там есть с кем разговаривать, есть люди, которых вы лично знаете. Вот при посещении банка и нужно решать проблемы. Это самый лучший способ. Ни с кем и никогда прошу не обсуждать никаких вопросов, связанных с деньгами и имуществом», – по-отечески просил россиян Путин.

Конституционный суд защитил пострадавших от дропперов

Общество

Короче говоря, не знать про мошенников сегодня можно, только если совсем не пользоваться средствами связи. Хотя если это ваш случай, то вы даже в большей безопасности – просто потому, что мошенники не смогут с вами связаться.

Нам обещали, что 50 мер, предложенных для борьбы с телефонным и кибермошенничеством, – 30 из них уже приняты, а еще 20 только предстоит принять – обязательно нас защитят. В декабре президент анонсировал уже третий пакет мер – правда, что же туда войдет, оставил в секрете.

Так сколько же пакетов мер еще нужно принять, чтобы победить всех мошенников на свете?

Кто-то скажет, что государство делает слишком мало, потому что мошенники все еще на свободе. Кто-то скажет, что государство делает слишком много, потому что в борьбе с ними ограничивает доступ к популярным и привычным мессенджерам. Опрошенные газетой «Ведомости» эксперты скажут, что это борьба меча и щита и бизнесу с регуляторами приходится ежедневно бороться с новыми вызовами.

Беда в том, что ни запрет на использование мессенджеров сотрудниками банков, ни лимит на количество сим-карт для одного физлица не снимают с каждого из нас персональной ответственности, о чем мы почему-то все время забываем. Мы не читаем ссылки, по которым переходим, не обращаем внимания на сайты, на которых вводим данные банковских карт, ведемся на самые сомнительные обещания легких денег. А потом надеемся, что кто-нибудь придет и разберется с нашими проблемами.

Когда я была маленькая, все учителя в школе говорили мне: ты невнимательна, поэтому допускаешь ошибки. Но во взрослой жизни цена ошибки оказалась чуть выше, чем четверка за контрольную, поэтому пришлось стать не только взрослой, но и внимательной, чтобы не попасться на удочку какого-нибудь очередного мошенника. Потому что, как говорится, на Минцифры надейся, а сам не плошай.

