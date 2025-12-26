Мошенник тоже не мамонт

Мошенник тоже не мамонтПочему ни одна мера из 50 предложенных для борьбы с мошенниками не сможет защитить граждан
«Технологии и телекоммуникации» Иван Иванович поправил очки в толстой оправе и на стареньком смартфоне внимательно прочел sms от банка, в котором он хранит пенсию: «Для получения информации о возможности начисления страховых выплат перейдите по ссылке...» И дальше: «Никогда не переходите по внешним ссылкам!»
Иван Иванович – собирательный персонаж. Это может быть человек с высшим образованием, солидной финансовой подушкой и цифровой грамотностью выше среднего, который внимательно следит за новостями и знает, что кругом орудуют мошенники. Это может быть мама троих детей в декрете, пенсионер из удаленного населенного пункта или даже известная певица. Но кем бы он ни был, такой поток проверочных кодов, информационных сообщений и дисклеймеров запутает даже самого внимательного пользователя цифровых сервисов. Именно этим и пользуются мошенники.
Про них в уходящем году говорили везде. МВД постоянно предупреждало о новых мошеннических схемах через СМИ. Минцифры с правительством прорабатывали ограничительные и карательные меры, которые должны, по идее, нас от этих схем защищать. ЦБ подсчитывал украденные у граждан миллиарды, банки и операторы рапортовали о новых инструментах защиты пользователей. А депутаты и сенаторы комментировали все это в своих Telegram-каналах, никак особенно на сам процесс не влияя.
Даже президент на «Итогах года» показал свою осведомленность в вопросах борьбы с телефонным мошенничеством и дал совет россиянам на случай, когда им звонят незнакомцы. Путин отметил, что ситуация с мошенниками «никуда не делась» и по мере усложнения и увеличения возможностей использования различных технических средств аферисты будут и дальше совершенствовать свои инструменты для вымогательства денег.
«Поэтому, как только с вами кто бы то ни было [ни связался] и каким бы голосом человек ни говорил – учитывая возможности искусственного интеллекта, это особенно опасно, – как только начинают говорить о деньгах и каком-то имуществе, сразу же кладите трубку. Сразу же, даже не стоит вообще ни одного слова по этому поводу говорить. Если банки и прочее – у вас там есть с кем разговаривать, есть люди, которых вы лично знаете. Вот при посещении банка и нужно решать проблемы. Это самый лучший способ. Ни с кем и никогда прошу не обсуждать никаких вопросов, связанных с деньгами и имуществом», – по-отечески просил россиян Путин.
Короче говоря, не знать про мошенников сегодня можно, только если совсем не пользоваться средствами связи. Хотя если это ваш случай, то вы даже в большей безопасности – просто потому, что мошенники не смогут с вами связаться.
Нам обещали, что 50 мер, предложенных для борьбы с телефонным и кибермошенничеством, – 30 из них уже приняты, а еще 20 только предстоит принять – обязательно нас защитят. В декабре президент анонсировал уже третий пакет мер – правда, что же туда войдет, оставил в секрете.
Так сколько же пакетов мер еще нужно принять, чтобы победить всех мошенников на свете?
Кто-то скажет, что государство делает слишком мало, потому что мошенники все еще на свободе. Кто-то скажет, что государство делает слишком много, потому что в борьбе с ними ограничивает доступ к популярным и привычным мессенджерам. Опрошенные газетой «Ведомости» эксперты скажут, что это борьба меча и щита и бизнесу с регуляторами приходится ежедневно бороться с новыми вызовами.
Беда в том, что ни запрет на использование мессенджеров сотрудниками банков, ни лимит на количество сим-карт для одного физлица не снимают с каждого из нас персональной ответственности, о чем мы почему-то все время забываем. Мы не читаем ссылки, по которым переходим, не обращаем внимания на сайты, на которых вводим данные банковских карт, ведемся на самые сомнительные обещания легких денег. А потом надеемся, что кто-нибудь придет и разберется с нашими проблемами.
Когда я была маленькая, все учителя в школе говорили мне: ты невнимательна, поэтому допускаешь ошибки. Но во взрослой жизни цена ошибки оказалась чуть выше, чем четверка за контрольную, поэтому пришлось стать не только взрослой, но и внимательной, чтобы не попасться на удочку какого-нибудь очередного мошенника. Потому что, как говорится, на Минцифры надейся, а сам не плошай.