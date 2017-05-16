SpaceX запустил спутник для обеспечения WiFi на борту самолетов
Это самый большой груз, который ракета-носитель Falcon 9 выводила на орбиту
Ракета-носитель Falcon 9, принадлежащая компании SpaceX Илона Маска, вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Inmarsat-5 F4
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Спутник Inmarsat-5 F4, сконструированный компанией Boeing, стал четвертым и последним в системе Global Xpress, которая должна обеспечить сверхскоростной широкополосный доступ в интернет на суше, в море и в воздухе, передает Reuters. Например, она будет предоставлять WiFi на борту самолетов и морских судов
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Аппарат был помещен в специальную капсулу, которая отделилась после того, как Falcon 9 достигла заданной высоты. Спутник весит почти 7 т, пишет Reuters. Это самый большой груз, который Falcon 9 выводила на орбиту
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Из-за веса груза ракета-носитель отправилась в космос в своей одноразовой модификации - без возможности посадить первую ступень, что является фирменным стилем Space X
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Тяжелый груз требует значительных затрат энергии для вывода его на орбиту. На маневрирование ракеты для ее возвращения на Землю топлива не хватило бы, отмечает "Интерфакс"
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Falcon 9 со спутником была запущена с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 15 мая
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SpaceX через 32 минуты после запуска сообщила, что спутник успешно выведен на орбиту
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