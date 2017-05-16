Наукоемкие технологии

SpaceX запустил спутник для обеспечения WiFi на борту самолетов

Это самый большой груз, который ракета-носитель Falcon 9 выводила на орбиту
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