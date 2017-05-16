SpaceX запустил спутник для обеспечения WiFi на борту самолетов

Inmarsat

Спутник Inmarsat-5 F4, сконструированный компанией Boeing, стал четвертым и последним в системе Global Xpress, которая должна обеспечить сверхскоростной широкополосный доступ в интернет на суше, в море и в воздухе, передает Reuters. Например, она будет предоставлять WiFi на борту самолетов и морских судов

2/7