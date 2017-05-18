Транспорт

В Шереметьево тихо приземлился Bombardier CS300

CS300 самый экологичный в мире коммерческий самолет
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