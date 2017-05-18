В Шереметьево тихо приземлился Bombardier CS300
CS300 самый экологичный в мире коммерческий самолет
18 мая аэропорт Шереметьево принял первый коммерческий полет самолета Bombardier CS300 из Риги, сообщает компания
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Первый Bombardier CS300 компания airBaltic получила в конце 2016 года, теперь Bombardier CS300 будет летать и в Москву
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Изначально лайнер CS300 планировалось назвать CS130, по количеству пассажирских мест. Но инженерам удалось улучшить характеристики воздушного судна и количество возможных пассажиров на борут возросло до 145 человек. Сейчас Bombardier CS300 вмещает как минимум на 9 пассажиров больше, чем летающий сейчас в Москву Boeing 737
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Компания заявляет, что то самый экологичный в мире коммерческий самолет, имеющий прозрачную декларацию оценки жизненного цикла. Количество выбросов CO2 уменьшено на 20%, а выбросы NOx на 50%
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Ключевая особенность CS300 в том, что он тише, чем другие реактивные самолеты: производимый им шум в четыре раза ниже
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Лайнер имеет только 5 мест в ряду в конфигурации 3+2 кресла
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Использование композитных материалов позволило сделать иллюминаторы больше обычного размера. В новом самолете также есть искусственная иллюминация, которая плавно меняет освещение между искусственным и естественным
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С появлением C Series авиакомпания получила возможность обслуживать те маршруты, на которых эксплуатация других типов самолетов была убыточной, сообщает airBaltic
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