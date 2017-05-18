В Шереметьево тихо приземлился Bombardier CS300

Андрей Гордеев / Ведомости

Изначально лайнер CS300 планировалось назвать CS130, по количеству пассажирских мест. Но инженерам удалось улучшить характеристики воздушного судна и количество возможных пассажиров на борут возросло до 145 человек. Сейчас Bombardier CS300 вмещает как минимум на 9 пассажиров больше, чем летающий сейчас в Москву Boeing 737

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