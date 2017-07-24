Чиновники и госслужащие – поклонники умных часов

Александр Астафьев / ТАСС

В феврале 2017 г. Дмитрий Медведев стал появляться на совещаниях правительства в часах Garmin. На руке премьера – модель Garmin Quatix 3, разработанная специально для использования на воде. На сайте компании написано, что эти часы «включают в себя важные функции для морских путешествий, рыбалки и хождения под парусом». Цена: примерно 45 000 - 50 000 руб.

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