Чиновники и госслужащие – поклонники умных часов
Кто из государственных людей носит наручные гаджеты от Apple, Samsung или Garmin
На руке у министра финансов Антона Силуанова Apple Watch Nike+. В часы встроен GPS‑модуль, позволяющий отслеживать темп бега, пройденное расстояние и маршрут. Цена: от 30 000 руб. (здесь и далее указана цена в России по данным сайта производителя)
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Вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальный блок, тоже носит Apple Watch
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Президент Татарстана Рустам Минниханов в часах Apple Watch с ремешком от Hermes. Стоимость: от 90 000 руб. При этом издание Татарстана «Бизнес Online» писало, что Минниханов носит и фитнес-браслет Samsung с шагомером
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Вице-премьер Александр Хлопонин в часах Apple Watch
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У министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова на руке гаджет попроще – фитнес-трекер Gear от Samsung. Цена: примерно 13 000 руб.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев – давний поклонник продукции Apple. Умные часы этой марки, в которых премьер пришел на совещание к Владимиру Путину, бурно обсуждались СМИ и блоггерами весной 2015 г., когда аксессуар в России еще официально не продавался
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В феврале 2017 г. Дмитрий Медведев стал появляться на совещаниях правительства в часах Garmin. На руке премьера – модель Garmin Quatix 3, разработанная специально для использования на воде. На сайте компании написано, что эти часы «включают в себя важные функции для морских путешествий, рыбалки и хождения под парусом». Цена: примерно 45 000 - 50 000 руб.
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Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко – поклонник гаджетов Samsung. У него телефон этой марки и смарт-часы Gear S2 Special Edition, стоимостью примерно 43 000 руб.
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У депутата - единоросса Артема Турова тоже Samsung, модель Gear S3
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Некоторые депутаты все же предпочитают Apple Watch. На фото единоросс Виталий Милонов
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Депутат-единоросс Максим Щаблыкин в Apple Watch
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Президент Сбербанка Герман Греф – еще один поклонник гаджетов фирмы Apple. На презентациях он не раз пользовался ими, чтобы продемонстрировать очередную технологическую новинку от Сбербанка
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