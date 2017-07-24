Персональные технологии

Чиновники и госслужащие – поклонники умных часов

Кто из государственных людей носит наручные гаджеты от Apple, Samsung или Garmin
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